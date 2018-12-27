«تعاونية الاتحاد» تنفق 169.7 مليون درهم على إسعاد المستهلكين في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، في دبي، عن إنفاقها أكثر من 169 مليوناً و743 ألف درهم، لتنفيذ 70 حملة ترويجية (عروض مفرحة)، وغيرها من العروض الأسبوعية منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الأخير من عام 2018، منها 75 مليوناً تم رصدها لخفض أسعار 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان الماضي، و55 مليون درهم لتخفيض أسعار الآلاف من السلع، إلى جانب تقديم جوائز قيمة متنوعة للمستهلكين بمناسبة «اليوم الوطني» الـ47، ولمدة 47 يومياً، إلى جانب إسهام الموردين بنحو 25 مليون درهم لخفض أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، و15 مليون درهم لخفض أسعار آلاف السلع خلال احتفالات اليوم الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن «(التعاونية) تعمل ضمن خطط مدروسة لتخفيض أسعار السلع، من خلال التعاقد المباشر مع الموردين ومصدري السلع وإلغاء دور الوسيط أو تقليله قدر المستطاع، إلى جانب إنتاج علامة تجارية خاصة بـ(تعاونية الاتحاد)»، موضحاً أن الموردين أسهموا في خفض أسعار السلع وعدم زيادتها، للحفاظ على السوق من التلاعب.

وأوضح الفلاسي أن «تعاونية الاتحاد» زادت حملاتها الترويجية تزامناً مع عام زايد 2018، حيث نفذت 70 حملة مقارنة بـ53 حملة في عام 2017، للفترة نفسها، وذلك بهدف تقديم العديد من السلع والمنتجات للمستهلك، مضيفاً أن السلع التي يتم تخفيض أسعارها تتضمن عدداً من المواد الغذائية وغير الغذائية، منها سلع أساسية، كالأرز والزيت واللحوم، والخضار والفواكه، علاوة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.