3710 دراهم لوجبة عشاء خلال "رأس السنة" بأحد فنادق دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متعاملون إن أسعار حجوزات المطاعم التي أطلقتها فنادق عاملة في دبي، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019، ارتفعت إلى مستويات قياسية، وبنسب جاوزت 366%، مقارنة بأسعارها في الأيام العادية، لافتين إلى أن المطاعم التي تتميز بموقع استراتيجي وتوفر إطلالات على مناطق الألعاب النارية، تزداد أسعارها بشكل مضاعف خلال هذه المناسبة.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» وصول الأسعار في مطعم بفندق من فئة خمس نجوم، يطل على «شاطئ جميرا» إلى 3710 دراهم للشخص الواحد، و3400 درهم للشخص الواحد في مطعم مطل على منطقة «برج خليفة»، ونحو 2000 درهم في أحد فنادق «نخلة جميرا». كما وصل متوسط الأسعار في المطاعم الشعبية خارج الفنادق المطلة على «برج خليفة» إلى نحو 550 درهماً للشخص الواحد، ونحو 400 درهم في منطقة «دبي مارينا».

وطرحت مطاعم باقات خاصة بالأسعار للفئات العمرية دون سن 12 عاماً، في حين ربطت فنادق أخرى الأسعار بعدد الأشخاص للحجز الواحد، أو بعرض ترويجي خاص فيما لو تم حجز غرفة فندقية لليلة رأس السنة، كما تتباين الأسعار في المطعم ذاته وفقاً للطلبات التي يرغب بها المتعاملون.

في السياق نفسه، قال نائب المدير التنفيذي في فندق مركز ورزيدنس البستان، ياسر موسى إن المطاعم التي توفر إطلالات مهمة على مناطق الألعاب النارية في دبي، ترتفع أسعارها بمستويات كبيرة خلال ليلة رأس السنة، مشيراً إلى أن هناك بعض المبالغة في الأسعار، لكن مستويات الطلب فيها مرتفعة.

في السياق نفسه، قال المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«البندر أرجان» من روتانا، حسين هاشم، إن أسعار الحجوزات ترتفع في المطاعم خلال ليلة رأس السنة، نظراً لأن الفنادق تعد قوائم طعام بهذه المناسبة إلى جانب حفلات وبرامج ترفيهية.

وأكد أن الفنادق العاملة في دبي ستسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال ليلة رأس السنة.