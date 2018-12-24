719 مليون درهم مبيعات «جلفار» في الربع الثالث

المصدر: سليمان الماحي - رأس الخيمة

حققت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» مبيعات بلغت 719 مليون درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغت خسائرها الصافية 29 مليون درهم. وقال المدير العام للشركة، جيروم كارل، إن «الشركة تسعى إلى تجاوز التعليق المؤقت لصادراتها إلى السعودية من خلال التعاون مع السلطات الصحية لتطبيق توصياتها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة». وأضاف كارل أن «الربع الثالث من عام 2018 اتسم بالتحديات، لكن على الرغم من تراجع عائداتنا وأرباحنا نتيجة بعض العوائق مثلما حدث في السوق السعودية، إلا أننا عملنا بجد على تطوير وإطلاق منتجات وبناء تحالفات جديدة، ما سيكون له أثر إيجابي في أدائنا على المدى البعيد». وأكد أن «الشركة شهدت نمواً واضحاً في مجالات مهمة، كما أن الشركات التابعة لـ(جلفار)، خصوصا في الخليج ومصر، حققت نجاحات واضحة على المستوى المحلي»، مشيراً إلى أن «(جلفار) تركز على الاستثمار في مجالات نمو رئيسة في قطاع الرعاية المتخصصة». وكانت «جلفار» أعلنت عن خطتها المستقبلية لدخول سوق أمراض الأورام، من خلال اتفاقية شراكة مع شركة «بيوكاد» الروسية المتخصـصة في التكـنولوجيا الحيوية.