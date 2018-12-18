335 ألف درهم سعر جناح ملكي في دبي ليلة رأس السنة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية، مثل «بوكينغ دوت كوم» و«إكسبيديا»، نفاد الغرف الفندقية لليلة رأس السنة المخصصة لها في العشرات من الفنادق العاملة بإمارة دبي للحجوزات خلال ليلة رأس السنة، حيث بينت مؤشرات القياس لتلك المواقع، حتى أمس الأول، بيع نحو 84% من إجمالي الغرف المتاحة بالمناطق الشعبية في الإمارة ليلة 31 ديسمبر المقبل، واشترطت بعض الفنادق الفاخرة في دبي وفقا لرصد أجرته الإمارات اليوم، حجز ثلاث ليالٍ فندقية معاً بالنسبة للحجوزات خلال رأس السنة الميلادية، إذ بلغ سعر جناح ملكي في أحد فنادق دبي الفاخرة 335 ألف درهم لمدة ثلاث ليالٍ ابتداء من 31 ديسمبر شاملة الرسوم والضرائب، فيما سجلت أجنحة رئاسية أسعاراً بلغت نحو 200 ألف درهم، بينما سجلت فنادق أخرى من فئة خمس نجوم أسعاراً بلغت 15 ألف درهم لليلة الواحدة فقط.

إلى ذلك قال مديرون وعاملون بقطاع الضيافة للإمارات اليوم، إن الفنادق العاملة في دبي تتجه إلى تحقيق معدلات إشغال تصل إلى 100%، مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة خلال فترة الأعياد وليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، بفعل العروض التي تشمل العديد من الخيارات والباقات الحصرية والفعاليات الترفيهية العائلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، أوليفييه هارنيش، إن «جميع فنادق المجموعة في دبي سجلت معدلات كبيرة من الحجوزات المسبقة.

من جهته، توقع رئيس الشؤون التجارية لمجموعة جميرا، أليكساندر لي، تحقيق فنادق المجموعة الشاطئية السبعة في دبي إشغالاً كاملاً خلال رأس السنة الجديدة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس العمليات في الفنادق التابعة لمجموعة الحبتور، رحيم أبوعمر، إن «بعض فنادق المجموعة تسجل حالياً معدلات إشغال مرتفعة تجاوز 90%، فيما نتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 100% خلال رأس السنة الميلادية».