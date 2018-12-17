اقتصادية دبي: إصدار 1748 رخصة جديدة في نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر نوفمبر الماضي، وصل إلى 23 ألفاً و979 معاملة، حيث أصدر القطاع 1748 رخصة تجارية جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز وترسيخ مكانته مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن الرخص التجارية استحوذت على 62.3% من الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر الماضي، تلتها الرخص المهنية (35.2%)، ثم الرخص السياحية (1.3%)، والرخص الصناعية (1.2%).

خارطة الأعمال

وأظهرت الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11 ألفاً و156 معاملة، خلال شهر نوفمبر الماضي، وإنجاز 4979 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي، من خلال الرسائل النصية. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3037 إجراءً، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2265 موافقة. ووصل عدد التصاريح التجارية 2283 تصريحاً، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 136 رخصة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة، خلال نوفمبر 2018، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، واستحوذت منطقة «بردبي» على نصيب الأسد بإجمالي 915 رخصة، تلتها منطقة ديرة بمجموع 831 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصتين تجاريتين.

الرخص الجديدة

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 52.7% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة «برج خليفة» في الصدارة بنسبة 12.4%، وبورسعيد 10%، والمرر 4.6%، والقرهود 4%، والمركز التجاري الأول 3.9%، والبرشاء الأولى 3.9%، والخبيصي 3.4%، ونايف 3.1%، وأم الرمول 2.9%، والكرامة 2.3%، وهور العنز 2.2%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، خلال شهر نوفمبر الماضي، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» 36.9% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 22.4%، و«بناء وتشييد» 14.7%، و«خدمات مجتمعية وشخصية» 10.4%، و«مجموعة الفنادق» 4.9%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 3%، و«صناعة تحويلية» 2.6%، و«وساطة مالية» 2.1%، و«الصحة، والعمل» 1.7%، و«التعليم» 0.6%، و«الزراعة» 0.4%، و«تعدين واستغلال ثروات طبيعية» بواقع 0.3%.

جنسيات المستثمرين

وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات للمستثمرين في نوفمبر 2018 كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية، ثم مصر في المرتبة الثالثة، وبنغلادش، والصين، والسعودية، وبريطانيا، والأردن، والسودان، وأخيراً الفلبين.

وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي نحو 17 ألفاً و399 معاملة، أي ما نسبته 72.5% من إجمالي المعاملات البالغة 23 ألفاً و979 خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

62.3 %

حصة الرخص التجارية من الرخص الجديدة، تلتها الرخص المهنية بنسبة 35.2%.

منصة خارطة الأعمال

أكدت اقتصادية دبي أنها تسعى، من خلال منصة خارطة الأعمال، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصوراً فعلياً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري.