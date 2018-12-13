«نشاما»: تسليم مجمع «روضة» السكني قبل نهاية 2020

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، فريد دوري، بأن الشركة ستسلم مجمع «روضة» السكني، ضمن مشروع «تاون سكوير»، الذي تطوره الشركة، قبل نهاية عام 2020، وقبل الموعد المحدد له، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تبلغ 473 مليون درهم.

من جانبه، أشار مدير عام شركة «المقاولات الهندسية»، خضر محمد الدح، الشركة المنفذة للمشروع، إلى أن العمل في مجمع «روضة» بدأ في فبراير 2018، والمجمع يقع على مساحة 150 ألف متر مربع، وتم إنجاز 43% منه حتى الآن، لافتاً إلى أن الشركة أحرزت تقدماً على الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع بنسبة 3.2%، نتيجة لاستخدامها نظام «نمذجة» معلومات البناء بنجاح، وهو حل تكنولوجي هندسي، يساعد في تخطيط البنية التحتية، وتصميمها وتكوينها وإنشائها افتراضياً.

وأكد أن قطاع الإنشاءات في الإمارات يشهد منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في القطاع، ما أدى إلى انخفاض هامش الأرباح، إلا أن القطاع لايزال يتمتع بمستويات طلب جيدة، وهو الأمر الذي اعتبره مؤشراً إيجابياً على نشاط حركة التشييد والبناء في الدولة، لاسيما قبيل انطلاقة معرض «إكسبو 2020 دبي».