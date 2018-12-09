الفرق بين مكتب الارتباط التجاري الحكومي ومكتب التمثيل

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

مكتب الارتباط التجاري الحكومي، هو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى الجهات أو المؤسسات الرسمية المعنية التابعة لحكومة دولة أخرى، بهدف تنشيط التجارة معها والترويج لمنتجاتها، أو لمؤسساتها الصناعية والتجارية، ولا يسمح لهذا المكتب بمزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه. والفئة المؤهلة لتأسيس مكتب الارتباط التجاري الحكومي هي: الجهات والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة دولة من دول العالم. وتصدر الموافقات الخاصة بهذا النشاط من «غرفة دبي».

أما مكتب التمثيل، فهو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى الشركات أو المؤسسات العالمية لتمثيلها بشكل خاص داخل الدولة للترويج لمنتجاتها، أو خدماتها أو لتنشيط أعمالها، أو لتسهيل عمليات إبرام التعاقدات التجارية بين الشركة التي يمثلها المكتب وعملائها، ولا يسمح لهذا المكتب بمزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه. وهناك مكاتب تمثيل أخرى مثل: مكتب التمثيل العقاري، مكتب التمثيل الأكاديمي، مكتب التمثيل الصيدلي، تحتاج إلى موافقة الجهات المعنية فيها. وتصدر الموافقات الخاصة بهذا النشاط من وزارة الاقتصاد لمكاتب التمثيل الأجنبية.