«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين جديدتين في السعودية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، عن تدشين عملياتها في المملكة العربية السعودية، بافتتاح محطتي خدمة جديدتين تابعتين لها، أخيراً، تقع إحداهما قرب العاصمة الرياض، والأخرى في المنطقة الشرقية، وذلك في خطوة تؤشر إلى تحقيق الشركة للمرحلة الأولى من التزامها، الذي أعلنت عنه خلال الطرح الأولي لأسهمها في ديسمبر 2017، بهدف نمو وتوسيع نطاق أعمالها محلياً وعالمياً. كما تدرس الشركة حالياً عدداً من الخيارات المطروحة لنمو وتوسعة عملياتها دولياً.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن محطة الخدمة الأولى تقع على طريق (الرياض - الدمام) السريع، وتبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة الرياض، بينما تقع المحطة الثانية في مدينة «الهفوف» في محافظة الأحساء. وشهدت المحطتان عمليات إعادة بناء واسعة النطاق، بما يجعلهما يتماشيان مع المعايير التشغيلية وقواعد ومتطلبات العلامة التجارية لـ«أدنوك للتوزيع».

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي: «يعدّ افتتاح المحطتين في السعودية، أولى خطواتنا نحو نمو وتوسعة نطاق عمليات الشركة على الصعيد الدولي. ويأتي تدشين المحطتين إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركة لتحقيق أهدافها المنشودة. كما يمثل افتتاح المحطتين في المملكة أهمية كبيرة لتمكيننا من التواصل المباشر مع المستهلك السعودي، مع إمكانية تقديم خدمات خاصة لهذه السوق، ومواصلة سعينا إلى دراسة الخيارات المتاحة لنمو وتوسعة عملياتنا».