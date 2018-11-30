«الياه سات» تطلق خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة في البرازيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، العاملة في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة عبر النطاق الترددي Ka في البرازيل.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن إطلاق تلك الخدمة سيساعد على سد حاجة البلاد إلى خدمة الإنترنت المستقرة، التي تعتمد عادة على الشبكات المحلية للاتصال بالإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سـات»، مسعود شريف محمود، إن «دخول (الياه سات) إلى السوق البرازيلية يمثل خطوة مهمة تدعم خططها في التوسع التجاري عالمياً، والتي كانت موضع التنفيذ طوال السنوات السبع الماضية منذ نشأت فكرة توسيع أسطولنا للأقمار الاصطناعية للمرة الأولى».

ويشكل حضور «الياه سات» في 234 بلدية برازيلية، خطوة مهمة في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي. كما يأتي توسع «الياه سات» في البرازيل كجزء من المخطط الاستراتيجي للشركة الذي تبع إطلاق قمرها الاصطناعي الثالث «الياه 3» ودخوله حيز الاستخدام التجاري في وقت سابق من العام الجاري.

ويخدم قمر «الياه 3»، الذي تم تصميمه وبناؤه بخبرات مهندسين إماراتيين، أكثر من 95% من سكان البرازيل في أكثر من 5000 بلدة. كما يتيح للشركة تقديم خدمات تدعم مزودي الإنترنت الأرضي ومشغلي الاتصالات بروابط لنقل البيانات بمعدلات عالية وأسعار تنافسية، فضلاً عن تقديم خدمة الإنترنت الفضائي.