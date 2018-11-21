«دريك آند سكل» تسعى إلى إعادة تداول أسهمها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة «دريك آند سكل»، المدرجة في سوق دبي المالي، إنها على تواصل مع سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، لإعادة تداول أسهمها في السوق.

وأوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي، أمس، أن ذلك يأتي بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الجارية، وتقديم أي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة.

وأضافت الشركة أن لجنة إعادة الهيكلة، التي تم تشكيلها أخيراً، ستعمل مع الطواقم الاستشارية ذات الخبرة والاختصاص، التي تم تعيينها من قبل الشركة، على وضع خطة شاملة لإعادة الهيكلة.

وأوضحت أن هذه الخطة سترتكز على جهود إعادة الهيكلة، وإعادة الرسملة التي بدأتها، والتي ستستمر خلال العامين الجاري والمقبل.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه الخطة إعادة الشركة إلى مسار الاستقرار، وتحقيق الربحية والنمو على المدى الطويل، إضافة إلى مراعاة حقوق جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالشركة. يذكر أن سوق دبي المالي أعلن، الخميس الماضي، تعليق إدراج أسهم شركة «دريك آند سكل» من التداول في سوق دبي المالي حتى إشعار آخر.