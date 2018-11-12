2200 شركة عارضة في «أديبك 2018»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، في أبوظبي، اليوم، وسط نمو كبير في عدد الشركات المشاركة، وحضور واسع من كبار صانعي القرار والخبراء، حيث يشارك في دورة العام الجاري من المعرض الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، 2200 شركة عارضة، بزيادة تبلغ 8% مقارنة بدورة العام الماضي، بينها 42 شركة نفط وطنية وعالمية.

ووفقاً لبيان صادر أمس، من المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر الذي تتواصل جلساته على مدى أربعة أيام، 980 متحدثاً، بينهم 100 من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالدورة السابقة من الحدث.

وقال نائب الرئيس لدى شركة «دي إم جي للفعاليات» المنظمة لـ«أديبك»، جان فيليب كوسيه، إن «الحدث شهد زيادة ملموسة في الحجوزات هذا العام»، معتبراً ذلك «انعكاساً للنظرة الإيجابية القائمة حالياً لمستقبل القطاع، وللجهود الرامية إلى ضمان أن يظلّ الحدث محافظاً على قدرته على معالجة المخاوف الراهنة لدى بعض الأطراف في القطاع».