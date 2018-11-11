"طيران الإمارات" تقدم خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، لتسهيل تجربة السفر مع اقتراب ذروة موسم السفر والعطلات.

والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة، أياً كانت درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.

ويمكن حجز الخدمة على موقع الناقلة قبل 12 أو 48 ساعة من وقت إقلاع الرحلة، ويصل أحد موظفي «طيران الإمارات» إلى المنزل أو الفندق أو المكتب أو أي موقع في دبي لقياس وزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة.

وتتيح الخدمة للعملاء المسافرين، خلال شهر ديسمبر المقبل، إمكانية التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار من دون الحاجة إلى المرور بكاونترات إنهاء إجراءات السفر.

وتعزز خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل خدمات حمل الأمتعة المتوافرة في دبي، حيث يدفع المسافرون أجوراً لحمالي الأمتعة في المطار، كما يستفيدون من أسعار مخفضة عند الدفع المسبق لوزن الأمتعة الإضافي ومن إمكانية تغليف الأمتعة.

وتوفر «طيران الإمارات» خدمة توصيل الأمتعة إلى المنزل، حيث تتسلم الأمتعة وتنهي الإجراءات الجمركية وتسلمها للعملاء، ما يتيح لهم تجربة سفر خالية من المتاعب، ويمكن للقادمين إلى دبي الاستفادة من خدمة حفظ الأمتعة في المطار، والانطلاق للتجول في المدينة.