أيوب كاظم: «axs» منصة ذكية تقدم خدمات متكاملة إلى 6000 شركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لمنصة (axs) الإدارة التشغيلية لمجموعة «تيكوم»، والتابعة لـ«دبي القابضة»، الدكتور أيوب كاظم، إن 94 ألف شخص من مجموعة «تيكوم» يستفيدون من خدمات المنصة، مشيراً إلى أنه بحكم كون (axs) منصة ذكية متخصصة بتقديم خدمات متكاملة، فإنها تقدم مثالاً للدور الذي تلعبه المنصات الذكية في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والانتقال إلى مرحلة المعاملات اللاورقية.

وأضاف كاظم، في بيان صادر أمس، أن المنصة تسعى إلى تقديم خدمات مبسطة ومطورة في موقع واحد، تستفيد منها 6000 شركة محلية وإقليمية وعالمية، ضمن المناطق الاقتصادية التابعة لمجموعة «تيكوم»، موضحاً أن المزايا المقدمة تشمل تسهيلات الدفع عبر الإنترنت، وإمكانية الوصول على مدار الساعة إلى العملاء، فضلاً عن سرعة تقديم الخدمات.

وبين أن المنصة توفر إمكانية الوصول إلى 200 خدمة حكومية ومؤسسية، تقدمها هيئات عدة، وذلك تماشياً مع مدينة دبي الذكية، وخطة دبي 2021، لافتاً إلى أن مركز الاتصال في (axs) تمكن، خلال العام الماضي، من التعامل مع 200 ألف مكالمة هاتفية، و300 تعميم، و3000 بريد إلكتروني، و9600 رسالة نصية.

وذكر كاظم أنه بحسب دراسة شملت النصف الأول من العام الجاري، تم استقبال أكثر من 100 ألف مكالمة استفسارية من شركاء الأعمال في «تيكوم»، لافتاً إلى أن يناير كان الشهر الأكثر استقبالاً للمكالمات، فيما جاء يونيو الأقل تلقياً للمكالمات، بينما بلغ متوسط الوقت اللازم للإجابة عن التساؤلات 35 ثانية، بوقت أقصى بلغ دقيقة ونصف الدقيقة.

إلى ذلك، أكد كاظم أهمية تسخير التكنولوجيا في دبي لخدمة «التعاون التنافسي» بين الشركات والمؤسسات الحكومية منها والخاصة، الأمر الذي يتطلب امتلاكها رؤى استراتيجية واضحة، لتحقيق أكبر استفادة من تبني التكنولوجيا.

وأشار إلى استخدام تلك المؤسسات تقنيات تهدف إلى تحسين تجربة المتعامل، وتمكينه من الوصول إلى خدمات جهات حكومية عدة، من خلال نظام «النافذة الواحدة»، التي يتم بموجبها الحصول على موافقة جهات حكومية عدة.

وأوضح كاظم أن التعاون مع بعض الجهات الحكومية، يتضمن خدمات كثيرة بما فيها إصدار التراخيص، إدارة الوحدات المستأجرة، رعاية العملاء، إصدار التأشيرات، رسائل عدم ممانعة، وخدمات البريد.

وشدد على أهمية اشتراك الدوائر في تقديم خدمات ضرورية للمتعاملين، تكون في الأغلب مرتبطة ببعضها بعضاً، حيث إن العمل التشاركي لتطوير الخدمة المشتركة هدفه النهائي هو تقديم خدمة متميزة للعملاء.

وطرح كاظم مثالاً للتعاون مع الجهات الحكومية، بالاتفاقية التي تم توقيعها أخيراً مع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والتي تتيح لـ(axs) ترخيص وتسجيل جميع الشركات العاملة التابعة للمناطق الحرة، ضمن مجموعة «تيكوم»، إضافة إلى أي شركة قائمة ضمن أحد المشروعات العقارية التي طورتها «تيكوم».

• 200 ألف مكالمة هاتفية، تعامل معها مركز الاتصال العام الماضي.