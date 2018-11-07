«الطيران المدني»: ترخيص المهابط العمودية للأفراد في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، «معرض دبي للهليكوبتر 2018»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة دبي الجنوب.

وأفادت هيئة دبي للطيران المدني، على هامش المعرض، بأنه يمكن للأفراد أن يحصلوا على تراخيص لمهابط عمودية في دبي، على أن تستوفى الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الهيئة ـ دبي، مشيرة إلى أنه تم ترخيص 100 مهبط للطائرات العمودية من أصل 250 مهبطاً خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، إنه «تم تفعيل قانون أمن وسلامة الأجواء الصادر في العام الماضي، الذي منح الصلاحية لهيئة دبي للطيران المدني لمراقبة عمليات إنشاء مهابط الطائرات العمودية وترخيصها»، مشيراً إلى أنه «خلال العام الجاري بدأت الهيئة بالتطبيق الفعلي للقانون على مستوى إمارة دبي، حيث تم ترخيص 100 مهبط للطائرات العمودية من أصل 250 مهبطاً». وأضاف لنجاوي، على هامش «معرض دبي للهليكوبتر 2018» بدورته السابعة، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مطار آل مكتوم الدولي، في منطقة دبي الجنوب، أنه «تم ترخيص المهابط التي استوفت المعايير والشروط التي حددتها الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بالسلامة».

ولفت إلى أنه «بالنسبة إلى بعض المهابط الأخرى، فإنه تم إجراء تعديلات حتى تم منحها الترخيص»، مضيفاً أنه «أما بالنسبة لتلك التي لم تستوف الشروط فقد تم إلغاؤها».

وقال لنجاوي إن «العمل جار حالياً بالنسبة إلى بقية المهابط غير المرخصة، لكي تخضع لعملية الترخيص أيضاً»، مشيراً إلى أن «الهيئة تطبق معايير صارمة في ما يتعلق بشروط السلامة، لاسيما أن بعض المهابط موجود فوق الأبراج السكنية أو في مناطق حيوية في إمارة دبي».

وذكر أن «عملية التفتيش على المهابط بدأت فعلياً منذ بداية العام الجاري، للتأكد من أنها تستوفي الشروط على الدوام»، لافتاً إلى أنه «خلال العام المقبل سيتم الانتقال إلى عملية التفتيش الإلكتروني، من خلال توثيق وتصوير وتدوين جميع المواصفات والملاحظات».

وأفاد بأنه «يمكن للأفراد أن يحصلوا على تراخيص لمهابط عمودية في دبي على أن تستوفي الشروط والمعايير الموضوعة من قبل هيئة دبي للطيران المدني».

من جهته، قال المدير العام لـ«مجموعة دوموس»، الجهة المنظّمة للمعرض، أحمد أبو الهول، إن «تنظيم الدورة السابعة من المعرض، يأتي ليقدم بوابة مباشرة للوصول إلى الفرص الناشئة واستكشاف الآفاق المتاحة بمشاركة قادة ورواد صناعة الطيران المروحي».