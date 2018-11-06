«الأوراق المالية» تحذّر من شركة تجمع أموالاً لاستثمارها في الخارج

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين، أمس، من التعامل مع شركة وساطة تجمع أموالاً لغرض استثمارها في الأسواق الخارجية، مؤكدة أنها لم تمنحها ترخيصاً.

وأفادت الهيئة في إفصاح رسمي، أمس، بأن «شركة دايموند وسيط عقود السلع المدرجة بالأسواق الخارجية غير حاصلة على أي ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة».

وأكدت أنها «غير مسؤولة عن أي تعامل مع تلك الشركة في الأمور المتعلقة بتعاملات أسواق رأس المال والسلع والأنشطة الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة عموماً». وبينت «الأوراق المالية والسلع»، أن التحذير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وعملاً بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن ضوابط نشر التحذيرات.