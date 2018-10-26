"دو" تحدد موعد توفير هاتف iPhone XR لعملائها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفيرها هاتف iPhone XR، الذي يعد أحدث ابتكارات iPhone في عالم الهواتف الذكية، لعملائها في دولة الإمارات. وسيتوفر الهاتف الجديد في متاجر الشركة الرئيسية اعتباراً من يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018. ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل التسعير عبر زيارة موقع دو على الإنترنت www.du.ae.

يأتي هاتف iPhone XR الجديد مع العديد من التقنيات الفريدة التي يتميز بها هاتف iPhone XS بما في ذلك التصميم المذهل من الزجاج والألومنيوم على امتداد الشاشة. ويتميز الهاتف بشاشة عرض تغطي كامل واجهة الجهاز مقاس 6.1 بوصة من نوع Liquid Retina والتي تعد أكثر شاشة LCD تطوراً في أي هاتف ذكي، حيث تدعم الشاشة الألوان العريضة وخاصية True Tone للحصول على تجربة مشاهدة بألوان نابضة بالحياة. ويأتي iPhone XR أيضاً مع الشريحة الأذكى والأقوى في أي هاتف ذكي A12 Bionic، مع الجيل الجديد من المحرك العصبي المعزز بتقنية التعلم الآلي المتطورة في التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الواقع المعزز. إضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف لمستخدميه نظام الكاميرا الجديد TrueDepth وخاصية التعرف على الوجه الأسرع Face ID مع نظام كاميرا متطور يعمل على إنشاء صور درامية باستخدام عدسة كاميرا واحدة. ويتميز الهاتف بعمر بطارية يدوم طوال اليوم ويأتي بستة ألوان (الأبيض والأسود والأزرق والصفر والمرجاني و(PRODUCT) RED. ويمتاز التصميم الجديد للهاتف بمقاومته للرطوبة والماء مع معيار المقاومة IP67 إضافة إلى كونه محمي ضد انسكاب السوائل بما في ذلك القهوة والشاي والصودا*.

وتعليقاً على توفير الهاتف قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "انطلاقاً من حرصنا الشديد على توفير أحدث الابتكارات التكنولوجية لعملائنا في دولة الإمارات، يسعدنا الإعلان عن توفير هاتف iPhone XR الجديد من Apple لتمكين عملائنا من الاستمتاع بالخصائص والتقنيات الفريدة التي يقدمها. وتماشياً مع جهودنا لتوفير أحدث التقنيات، يسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق خاصية الشريحة المدمجة على الهواتف الذكية لأول مرة في دولة الإمارات، حيث سيتيح ذلك للعملاء تخزين ملفات تعريف متعددة للمشغلين على أجهزتهم والتبديل بينها في وقت واحد بشكل سلس. ويمكن لعملائنا من الأفراد والمؤسسات الحصول على الهاتف الجديد بدون أي دفعات مسبقة مقابل 130 درهماً شهرياً فقط".

ويقدم هاتف iPhone XR أيضاً ميزة الشريحة المزدوجة Dual SIM لأول مرة في هواتف iPhone من خلال خاصية الشريحة المدمجة الرقمية**.