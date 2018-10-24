«دبي للطاقة» تستكشف الفرص في سوق مشتقات السلع الأساسية الهندية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعّت بورصة دبي للطاقة مذكرة تفاهم مع بورصة بومباي الهندية، وذلك بهدف تطوير أسواق السلع، والاستفادة من النمو البارز لقطاع التداول في الهند.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستساعد الشراكة الاستراتيجية، التي تأتي في أعقاب إطلاق بورصة بومباي منصة تداول مشتقات السلع الأساسية في الأول من أكتوبر الجاري، على تطوير أسواق الطاقة في البلاد.

وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي، إن «الهند تقدم فرصاً استثمارية مرنة في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم»، مشيراً إلى أنه «مع تنامي احتياجاتها من واردات النفط ومشتقاته، أصبحت الهند سوقاً رئيساً للعديد من الشركات العالمية».

وأضاف أن «هذا التعاون سيسهم من تمكين بورصة بومباي من الارتقاء بمنصتها الجديدة، وتلبية احتياجات سوق المشتقات المحلية بشكل أفضل، إضافة إلى تطوير قاعدة عملائنا في الهند».

من جهته، قال المدير العام الرئيس التنفيذي لبورصة بومباي، شري أشيش كومار تشاوهان، إن «بورصة بومباي تلتزم بتوفير فرص عمل جديدة، لذلك نسعى إلى إنشاء علاقات تعاون مع شركات عالمية رائدة تساعدنا على تطوير قطاع التداول في المنطقة».