7 نصائح تمكّن المدير المالي من تعظيم أرباح شركته

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حدد مدير أول مراكز الخدمة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حميد العامري، سبع نصائح مهمة للمدير المالي في الشركات، لمساعدته على تعظيم الأرباح في السوق.

وأضاف أن بعض الشركات لا تستطيع زيادة إيراداتها، غير أن هذا لا يعني أن المدير المالي غير متمكن، إذ قد يكون يعمل تحت نماذج اقتصادية وإدارية لم تعد تنطبق على تلك الشركات، وبالتالي فإنه يحتاج إلى التحول إلى نماذج أكثر كفاءة. وأوضح أن النصائح السبع للمدير المالي هي:

1 مراجعة خطة العمل بشكل دوري، خصوصاً في مجال الأداء التشغيلي، وأداء السوق، والمقاييس المالية والتدفق النقدي.

2 طرح خطة جديدة إذا كانت هناك عوائق في الأداء، فربما تحتاج الشركة إلى خفض التكاليف، نظراً لأنه قد تحدث أمور غير متوقعة في السوق من ناحية الطلب، أو يظهر منافس قوي للشركة.

3 التركيز على النقد، لأن التحول الناجح يركز على العائدات النقدية، وهو عنصر نجاح حقيقي، وعليه لابد من مراقبة الرصيد المصرفي الفعال لتشغيل الشركة، وتوفير ما يكفي من السيولة للتوسع والنمو.

4 التعرف إلى المخاطر وتجنبها، وهذا يحتاج إلى إجراءات جريئة تغير مسار الشركة، وتدفع العاملين للعمل، أي وضع خيارات متعددة.

5 التركيز على ثلاثة أو أربعة رهانات لتحول الشركة، والابتعاد عن الرهانات الكبيرة التي تحتاج إلى وقت وجهد ولا تؤتي ثمارها.

6 التخلص من خطط الحوافز القديمة، ومنح العاملين هدفاً للوصول إليه، وإعطاء مكافآت أكبر للذين يتجاوزون التوقعات.

7 البحث عن أشخاص موهوبين ومبتكرين، والاحتفاظ بهم.