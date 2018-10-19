توفير الوقت لكوادر «موانئ دبي العالمية» في الإجراءات العقارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي اختتم فعالياته أمس.

وأفاد بيان لـ«أراضي دبي»، بأن المذكرة تندرج ضمن جهود الدائرة لتطوير بيئة عمل قانونية تدعم التنويع الاقتصادي في الإمارة، كما أنها تساعد في العمل على توفير الوقت لكوادر «موانئ دبي العالمية»، في الموضوعات المتعلقة بالإجراءات العقارية.

ووقع المذكرة المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، بينما وقعها عن «موانئ دبي العالمية» رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان بن سليم.

وقال بن مجرن إن «الدائرة وأقسامها المختلفة ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع (موانئ دبي العالمية) التي تمارس أنشطة متعددة يتصل الكثير منها بالقطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «(موانئ دبي العالمية) تعدّ من اللاعبين الكبار الذين يقدمون إسهامات هائلة لتنويع موارد الدخل، ودعم اقتصاد الإمارة، والعمل على نشر علامتها التجارية حول العالم». وأضاف أن «من شأن المذكرة الموقعة مع (موانئ دبي العالمية) أن تعمل على توفير الوقت لكوادرها في كل الجوانب المتعلقة بالإجراءات العقارية، والحفاظ على مواردها والاستفادة منها».

من جهته، قال بن سليّم: «نسعى من خلال التعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية إلى تحفيز النمو في دبي، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال البناء على دور المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) الحالي كمصدر أساسي لجذب أكثر من 20% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات».