عمومية «إعمار للتطوير» تعتمد توزيع أرباح نقدية بـ 1.04 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، على توزيع أرباح نقدية خاصة على المساهمين، بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، بنسبة 26% من رأسمال الشركة، وبسعر 26 فلساً للسهم. وتزامن توزيع هذه الأرباح الخاصة مع مرور عام على إدراج الشركة في سوق دبي المالي.

وحققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 1.82 مليار درهم (496 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى (يناير إلى يونيو) من عام 2018، ووصلت الإيرادات إلى 6.99 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، بفضل التقدّم في أعمال البناء وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.

وسجلت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 6.23 مليارات درهم (1.7 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2018. وحققت «إعمار» حتى الآن إجمالي مبيعات لمشروعاتها قيد الإنجاز بقيمة تفوق 38.5 مليار درهم (10.48 مليارات دولار)، وسيتم تسجيل معظمها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأطلقت «إعمار للتطوير»، خلال النصف الأول من 2018، أكثر من 3600 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعاتها الكبرى المتعددة في دبي، ولدى الشركة حالياً أكثر من 60 مشروعاً سكنياً قيد التطوير في دولة الإمارات، تضم أكثر من 28 ألف وحدة سكنية. ويستمر تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، استعداداً لتسليم أولى الوحدات السكنية في «خور دبي» العام المقبل.

والشركة لديها حالياً محفظة تضم 10 وجهات عالمية المستوى، منها مشروعات كبرى مملوكة لها بالكامل، مثل «وسط مدينة دبي»، و«المرابع العربية»، و«مرسى دبي»، و«روعة الإمارات»، ومشروعات مشتركة تتضمن «دبي هيلز استيت»، و«إعمار الجنوب»، و«زعبيل سكوير»، بالإضافة إلى «خور دبي»، المشروع الضخم الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي، والتي تحتضن «برج خور دبي» المرتقب.