«إنفوسيستا» تكشف عن استثمارات جديدة بـ 20 مليون دولار حتى 2020

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

كشفت شركة "انفوسيستا" المتخصصة في تطوير البرمجيات وتطبيقات الإدارة الذكية، عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال استثمارات جديدة تبلغ 20 مليون دولار حتى 2020.

وطرحت الشركة مجموعة من الحلول والتطبيقات الحديثة التي تطرحها للمساهمة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها الثانية في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في دورته الـ38 المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال فراس الحجار رئيس «إنفوسيستا» "إن هذا الحضور المتميز يعكس إيماننا الكامل بأهمية البقاء على تواصل دائم لرصد متطلبات واحتياجات العملاء الحاليين والجدد لتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتلاحقة، كما أنه من المقرر إزاحة الستار عن أبرز الملامح المستقبلية للتوسع وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 20 مليون دولار بحلول العام 2020 ".

وأكد الحجار:" لقد لعبت باقة خدماتنا الفريدة وخبراتنا التقنية المتميزة خلال السنوات الماضية دورًا رئيسيًا في تعزيز دورنا في الدفع بقاطرة التنمية للحكومات والمؤسسات العربية وزيادة حجم أعمالنا ضمن الخطة المستقبلية للعام المقبل 2019، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط بوجه عام. إننا نؤمن بشكل مطلق بحلول Jira كونها فرس الرهان الرابح لدى كافة المؤسسات والهيئات التي تتطلع لأنظمة إدارة ذكية وذات مرونة وجودة وكفاءة في العمل".

يذكر أن شركة «إنفوسيستا» قد تأسست عام 2012، وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية معدلات نمو متصاعدة حتى بلغت 300%؛ وهي تعمل حاليًا في 5 دول هي الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والسعودية وانجلترا، ويقع المقر الرئيسي في دبي. وتضم باقة عملاء Infosysta نخبة من الشركات والهيئات الحكومية مثل حكومة دبي الذكية وشرطة دبي ومجموعة بريد الإمارات وشركة الاتصالات السعودية STC كما تضم العديد من البنوك والمؤسسات المصرفية والجامعات وغيرها.