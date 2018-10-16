اقتصادية دبي تحذر من مسابقات غير مرخصة لتمويل المشروعات والأفكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، التجار وأصحاب الأفكار، إلى توخي الحذر من فعاليات ومسابقات مضللة وغير مرخصة لتمويل المشروعات، التي يتم الإعلان عنها في مؤتمرات أو وسائل التواصل الاجتماعي، تفادياً لحدوث ظواهر التحايل والغش التجاري.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن منظمي مسابقات يطلبون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفع مبالغ نظير المشاركة بأفكار مشروعاتهم التي يرغبون في تمويلها، حيث إن دفع المبلغ شرط أساسي للمشاركة في المسابقة التمويلية التي تزعم تمويل صاحب أفضل فكرة بمبلغ مالي كبير.

ودعت اقتصادية دبي إلى التأكد من صدقية تلك المسابقات عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها 600545555.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من قطاع الرقابة على عدم وقوع أصحاب المشروعات الصغيرة والأفكار المبدعة في مصيدة بعض التجار الذين يزاولون نشاطاتهم دون ترخيص أو صدقية في العرض.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه، إن «اقتصادية دبي تسعى إلى حماية قطاع الأعمال والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية، وبالتالي تعزيز الشفافية في السوق»، لافتاً إلى أن «دبي تزخر بالعديد من الفعاليات والعروض التجارية بين الشركات التنافسية، وعليه ندعو كل التجار وأصحاب الأفكار إلى التحري عبر التواصل مع المعنيين في اقتصادية دبي».

وأضاف لوتاه أن «فريق عمل يتابع جميع الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام على مستوى إمارة دبي، وكذك التأكد من تطابق أجندة الفعالية مع التصريح الصادر من اقتصادية دبي، وعدم وجود أي تجاوزات، كما يتابع قسم التفتيش الإلكتروني العروض الترويجية عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من توافق الفعاليات مع قانون حماية المستهلك في دبي ودولة الإمارات عموماً».

ودعا المتعاملين والمستهلكين، في حال وجود أي استفسار، التواصل عبر مركز الاتصال الخاص باقتصادية دبي 600545555، أو الإبلاغ عبر صفحة «تويتر» الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers.