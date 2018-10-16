«العربية للطيران» تُطلق رحلات مباشرة إلى السليمانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة السليمانية في شمال العراق انطلاقاً من مركزها الرئيس في الشارقة.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه اعتباراً من السادس من نوفمبر 2018، سيتم تسيير رحلتين أسبوعيتين إلى السليمانية، لتوفر خيارات سفر سهلة وملائمة للمسافرين بين المدينتين.

وأوضحت أن الشركة ستسيّر رحلاتها، التي تستغرق ثلاث ساعات، مرتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والجمعة، حيث ستقلع رحلات الذهاب أيام الثلاثاء من مطار الشارقة عند الساعة الخامسة صباحاً لتحط في السليمانية الساعة 06:55 بالتوقيت المحلي، بينما تغادر رحلة الإياب مطار السليمانية الدولي عند تمام الساعة 07:35 صباحاً لتحط في الشارقة الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي.