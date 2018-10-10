فنادق دبي.. أجنحة ملكية فاخرة تلامس منحدرات الثلج البيضاء.. ورفقة الأسماك

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفّر دبي لزوّارها وسكانها تجارب سياحية استثنائية تخطف الأنفاس، ضمن مجموعة فريدة من الأجنحة الفندقية الملكية الفاخرة، بإطلالات مذهلة على مناظر بحرية وصحراوية، فضلاً عن مشاهد تحت الماء أو مطلة على منحدرات ثلجية بيضاء.

يتميز الجناح الملكي في فندق «برج العرب»، الذي تبلغ مساحته 780 متراً مربعاً، عن سائر أجنحة الفنادق الفاخرة، بما هو أكثر من مجرد غرفتي نوم وغرفة طعام خاصة، ومصعد خاص، وقاعة سينما داخله، إذ أضيفت إليه الكثير من اللمسات الصغيرة المتميّزة، مثل وجود فريق من المشرفين الجاهزين لتقديم الخدمة الخاصة.

ويوفر فندق «منزل وسط مدينة دبي» أجنحة مطلة على «برج خليفة»، إذ ينبض الفندق المتسم بطابع الـ«أرابيسك»، بأجواء مبهرة بعد حلول الظلام، حيث تُغمر باحته الساحرة بضوء الشموع الناعم المتلألئ بمناظر آسرة.

أما جناح «أوشن سوبيريور» المطل على المياه الزرقاء للخليج العربي في فندق «جميرا بيتش»، فيوفر مناظر جميلة وإطلالات لإحدى أبرز العجائب المعمارية في العالم، وهي «برج العرب»، مع نوافذ ممتدة من الأرضية إلى السقف تحيط بالبرج المصمم على شكل شراع. ويزداد الجناح تألقاً ليلاً حين يتلألأ البرج بعرض أضواء متنوعة، مع تصاميم تستحضر أجواء الطبيعة والهدوء والاسترخاء. كانت فكرة النوم مع السمك، في الأزمنة السابقة، تزرع الخوف في النفوس، غير أنّه مع افتتاح فندق «أتلانتس النخلة» أتيحت للعالم فرصة التمتّع بالحياة ما تحت المياه، والنوم في أجنحة تحت الماء. وبات الناس يتهافتون إلى هذه الأجنحة المذهلة لمشاركة السمكة «نيمو» وأصدقائها.

وسواء كنت مسترخياً في غرفة النوم، أو في غرفة الحمام أو في غرفة الجلوس، فإن نافذتك لا تطل إلاّ على الحياة البحرية، مثل أسماك القرش، وغيرها من المخلوقات البحرية التي تعيش بسلام في حوض «أمبسادور».

ويمتد جناح «رويال بريدج» في «أتلانتس» على مساحة 924 متراً مربعاً مع إطلالات رائعة، إذ يوفر تجربة فريدة وخاصة، واهتماماً بأدق التفاصيل منذ لحظة وصول الضيف، مع تخصيص فريق محترف من كبار الطهاة والمساعدين لتلبية جميع احتياجات النزيل.

وبخلاف أبراج دبي ذات المعمارية الهندسية العملاقة التي صنعتها يد الإنسان، فإن معالمها الجاذبة الأخرى هي من عمل الطبيعة الأمّ وحدها، الصحراء، وهنا، لا مكان أفضل من منتجع وسبا المها الصحراوي، الذي يعتبر الملاذ الصحراوي الأمثل في دبي. وتشمل المرافق المترفة لهذا المنتجع، بركة سباحة محاطة بالرمال من حولك. وإذا كنت تظنّ أنّ فكرة وجود منحدر للتزلج في الصحراء هي فكرة غريبة، فما رأيك في ممارسة رياضة التزلج أو النزول في جناح يوفر إطلالة خَلّابة للمنحدرات الثلجية البيضاء في «سكي دبي»، فهذه إحدى المزايا البسيطة داخل شاليه «أسبن سكي» في فندق «كمبينسكي» الذي تمّ تصميمه لمحاكاة الديكور الجبلي التقليدي إلى أقصى حد، حتى العوارض والأرضية الخشبية، كما أن نوافذ غرف الفندق الفسيحة تطل على «سكي دبي». أما فندق «أرماني دبي» فيتميز بروعة تصميمه، ويحتلّ هذا الفندق الطوابق السفلى لأطول برج في العالم «برج خليفة»، وجناحه المطلّ على النافورة لا يقلّ شأناً عن غيره، أمّا جاذبيته فهي إطلالته على نافورة دبي المذهلة التي تقدّم لضيوفه مشاهد لا نظير لها لمياه النافورة وهي تتراقص ليلاً على أنغام الموسيقى.

أما الجناح الإمبراطوري الكبير في فندق «جميرا زعبيل سراي» فيمتد على مساحة 310 أمتار مربعة، وهو مصمم ليوفر تجارب ضيافة راقية، إذ يتضمن «سبا» ومطبخاً، ومشرف خدمة خاصاً، وكل ذلك لخدمة غرفة النوم الرئيسة الواحدة.