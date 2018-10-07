تدشين أطول شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية بطول كيلو متر في دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تعتزم شركة "كليندينست" الشركة المطورة لمشروع "قلب أوروبا"، تصميم شارع بطول "واحد" كيلو متر مربع بهدف نقل الأجواء الشتوية اوروبية الطابع ذات الأمطار الغزيرة والثلوج على الجزيرة الرئيسية للمشروع، والذي سيكون عبارة عن قطعة من أوروبا في الشتاء من حيث تساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر طوال العام عبر تكنولوجيا خاصة بالشركة، بحسب متحدث رسمي من مجموعة "كليندينست".

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ الإمارات اليوم أن الشارع الذي تنوي الشركة تدشينه سيتم الافتتاح التجريبي له ديسمبر المقبل.

وأضاف : أنه الشارع يعمل بتكنولوجيا تتيح التحكم بدرجة حرارته، لافتاً إلى أنه الأول من نوعه على مستوى العالم.

ومن جانب آخر بين المصدر إن مشروع "ذا هارت أوف يوروب"، "قلب أوروبا" يتميز بارتفاع قيمة بعض العقارات الموجودة نظراً لكونها فريدة من نوعها ، ويتم الشراكة فيها مع شركات عالمية، مشيراً إلى أنه تم بيع عشر قصر "سويدن بيتش بالاس" في جزيرة "السويد" إحدى الجزر الست من قبل الشركة بقيمة 100 مليون درهم لكل فيلا، والتصماميم فيها من قبل شركة "بنتلي هوم" العالمية.