شركات تتنافس على طرح «درونز» باستعراض تقنياتها أو بالعروض السعرية في «جيتكس شوبر»

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

شهدت فعاليات معرض «جيتكس شوبر» مظاهر تنافسية بين شركات الإلكترونيات المشاركة، سواء في استعراض التقنيات الحديثة للطائرات دون طيار الـ«درونز» أو في طرح هذه الطائرات بأسعار مخفضة، وإطلاق عروض سعرية على بعض أنواعها. ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها على منصات بعض الشركات في المعرض، الذي يختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي غداً، أسعاراً لـ«درونز» المطروحة تراوح بين 209 و6510 دراهم، وفقاً للتقنيات المدعومة بها، ومدى تحليقها الذي يصل لدى بعضها إلى ارتفاع 120 متراً، فضلاً عن جودة الكاميرا المثبتة عليها.

وقال مسؤولو بيع في الشركات إن الدورة الحالية من المعرض تشهد طلباً متنامياً على الطائرات دون طيار، لاسيما من مستهلكين من جنسيات دول أوروبية أو من المواطنين.

الأعلى سعراً

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في شركة «دي جي إي»، جوش كانلاس، إن «الشركة عرضت خلال معرض (جيتكس شوبر) أنواع طائرات من دون طيار مختلفة، تبدأ أسعارها من 419 درهماً، وتستطيع التحليق إلى ارتفاع 10 أمتار، وبعرض مداه 100 متر، كما أنها لا تحتاج إلى ترخيص من هيئة الطيران المدني لاستخدامها، بخلاف نوع آخر يبلغ سعره 4199 درهماً، ويستطيع التحليق على ارتفاع 120 متراً، وبعرض مداه أربعة كيلومترات، ومدعم بتقنيات كاميرا تصوير بقوة 12 ميغابيكسل، وتمتك تقنيات التصوير بدقة (فور كيه)»، مؤكداً أن «هذا النوع من الـ(درونز) يتطلب ترخيصاً لاستخدامه وممارسة أي هوايات من خلاله».

وأضاف كانلاس أن «من ضمن الطائرات المعروضة النوع الأعلى سعراً، الذي يطلق عليه (درونز فانتوم)، ويبلغ سعره 6510 دراهم، ويبلغ مدى ارتفاعه 120 متراً، فيما يصل مدى طيرانه عرضاً إلى ستة كيلومترات، ويأتي مدعماً بكاميرا تصوير فائقة الدقة، وبقوة 20 ميغابيكسل، إضافة إلى تزويده بأجهزة استشعار تقنية تحول دون ارتطامه بأي أجسام في مواجهته». وأفاد بأن «دورة المعرض الحالية تشهد منافسة كبيرة بين الشركات في عرض الـ(درونز)، ما أسهم في نمو الطلب عليها، خصوصاً مع طرح عروض لبيعها بأنظمة التقسيط عبر البطاقات البنكية»، لافتاً إلى أن «توافر تلك المنتجات بأسعار وتقنيات مختلفة في المعرض حفز مستهلكين على شرائها، لاسيما من جنسيات دول أوروبية».

عروض جديدة

من جهته، قال مسؤول المبيعات في شركة «إي ماكس»، أدريان مانيلي، إن «الدورة الحالية من معرض (جيتكس شوبر) تشهد عروضاً تنافسية جديدة بين الشركات من حيث أنواع وأسعار منتجات الـ(درونز)، ما ساعد على زيادة الإقبال عليها مع اجتذاب أنظار الزائرين إليها، خصوصاً من الأوروبيين والمواطنين».

وذكر أن «الشركة عرضت ضمن منصتها في المعرض طائرات دون طيار بسعر يبلغ 629 درهماً، وتستطيع الوصول إلى ارتفاع 10 أمتار، وبمدى عرض يبلغ 400 متر»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من الطائرات لا يحتاج إلى ترخيص لاستخدامه، ويأتي مزودا بكاميرا قدرتها خمسة ميغابيكسل».

وأضاف مانيلي، أنه «تم أيضاً عرض (درونز) بسعر 4199 درهماً، وتحلق على ارتفاع 50 متراً، وبمدى عرض يصل إلى أربعة كيلومترات»، لكنه أشار إلى أن «هذه الطائرة تحتاج إلى ترخيص من الجهات الحكومية لاستخدامها».

وأوضح أن «الشركة عرضت طائرات جديدة تحتاج إلى ترخيص، يبلغ سعرها 6000 درهم، وتأتي مدعمة بكاميرا قدرتها 20 ميغابيكسل، والتي تكون غالباً مخصصة لتصوير الفعاليات أو لهواة التصوير في الأماكن المختلفة».

تجربة

بدوره، قال مسؤول أول المبيعات في شركة «جاكيس» للإلكترونيات، سيد حسين، إن «شركته عرضت منتجات مختلفة لـ(الدرونز)، منها بأسعار تبدأ من 209 دراهم، وتحلق على ارتفاع 10 أمتار، وبمدى عرض 200 متر، وتأتي بكاميرا مدعمة بقوة خمسة ميغابيكسل، إضافة إلى طائرة بسعر 839 درهماً تطير بمدى عرض يصل إلى 500 متر، وبارتفاع 50 متراً».

وبيّن أن «الشركات العارضة تتنافس على تلك النوعية من الطائرات بالترويج لمنح المستهلكين تجربة ممارسة استخدامها قبل الشراء، مع عروض لمنحهم أداة تحكم مخصصة مع بعض الطائرات، فيما يعرض البعض أسعاراً مخفضة دون أداة تحكم مع إمكانية التحكم بتلك الطائرات عبر تطبيقات مخصصة على الهواتف الذكية».

طائرة «السيلفي»

أفاد مسؤول المبيعات في شركة «إيه إي إي» للإلكترونيات، إليفي ديليور، بأن «الشركة طرحت خلال معرض (جيتكس شوبر) منتجات لطائرة دون طيار، مخصصة فقط لأغراض التقاط صور (السيلفي)، وذلك للمستهلكين الذين يهوون التقاط تلك النوعية من الصور التي تكون الكاميرا في مواجهة المستهلكين، وتلتقط لهم صوراً في أماكن وبأشكال مختلفة». وذكر أنه «تم طرح الطائرة في المعرض بسعر 1067 درهماً، بتخفيض عن سعرها الأساسي البالغ 1364 درهماً»، موضحاً أن «الطائرة تأتي مدعمة بكاميرا تصوير بقوة 20 ميغابيكسل فائقة الدقة، وبقدرة تحليق لارتفاع 20 متراً».