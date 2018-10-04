بالصور.. فيلا فاخرة بـ 190 مليون درهم بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

عرض موقع "دوبيزل" فيلا مقابل 190 مليون درهم ، والفيلا المعروضة تقع في مشروع قلب أوروبا المكون من ست جزر قبالة ساحل جميرا بدبي، وتقع الفيلا في جزيرة ألمانيا إحدى الجزر الست التي تطورهم شركة "كليندينست".

وتحتوي الفيلا المعروضة للبيع على مسبح من تصميم شركة infinity بجانب البحر وشاطئ خاص بها و يتم تزويد الفيلا بالطاقة الشمسية.

وتعتزم الشركة المطورة للمشروع وهي إحدى الشركات العارضة في معرض سيتي سكيب جلوبال 2018، تصميم شارع بطول كيلو متر مربع عبارة عن قطعة من أوروبا في الشتاء من حيث تساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر عبر تكنولوجيا خاصة بالشركة لإضفاء الطابع الشتوي على الجزيرة الرئيسة ، بحسب متحدث رسمي من مجموعة "كليندينست"

وأشار المصدر ، في تصريحات خاصة لـ "الإمارات اليوم" أن مشروع جزر العالم يتميز بارتفاع قيمة بعض العقارات الموجودة نظراً لكونها فريدة من نوعها، وتتم الشراكة فيها مع شركات عالمية، مشيراً إلى أنه تم بيع ست فلل في جزيرة (السويد) إحدى الجزر الست من قبل الشركة بقيمة 100 مليون درهم لكل فيلا، والتصماميم فيها من قبل شركة "بنتلي" العالمية.

وأِشار المتحدث باسم الشركة، إلى أنه سيتم التعامل بعملة اليورو كعملة متداولة في الجزر التي تمثل القارة الأوروبية لإضفاء الطابع الأوروبي على الجزر.