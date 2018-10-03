«دبي القابضة» تطلق مشروعاً سكنياً للتملك الحر قبالة «برج العرب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت «مجموعة دبي القابضة» خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، أحدث مشروعاتها السكنية، المتمثل في «مدينة جميرا ليفنج»، الذي يمثل إضافة استثنائية إلى منطقة «مدينة جميرا»، فضلاً عن كونه أول مشروع سكني فاخر متاح للتملك الحر يتمتع بموقع استراتيجي قبالة فندق «برج العرب».

وأفادت «دبي القابضة» بأنها تسعى، من خلال المشروع، إلى البناء على إرثها القوي الذي رسخت أسسه في هذه المنطقة الحيوية عبر مشروعات سابقة عالمية المستوى في قطاعَي السياحة والضيافة، ممثلة في «مشروع مرسى العرب»، وفنادق جميرا، ومنها فندق «برج العرب»، وفندق القصر، وفندق ميناء السلام، وفندق النسيم، وفندق دار المصيف، و«حديقة وايلد وادي المائية».

وقال رئيس «دبي القابضة»، عبدالله الحباي، إن مشروع «مدينة جميرا ليفنج» يعتبر امتداداً طبيعياً للنجاح الكبير الذي حققته «مدينة جميرا»، لافتاً إلى أن المجموعة تتطلع حالياً للارتقاء بالمخطط الرئيس لمنطقة جميرا الراقية، نحو مرحلة جديدة تهدف خلالها إلى تلبية الطلب المتنامي على العقارات السكنية الفاخرة في هذه المنطقة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتميزة التي تتمتع بها وجهةً عالميةً وشاملةً بكل معنى الكلمة.

ويغطي مشروع «مدينة جميرا ليفنج» مساحة إجمالية تبلغ 3.85 ملايين قدم مربعة، ويضم مجمعات سكنية مؤلفة من مبانٍ متصلة ببعضها بعضاً عبر ممرات مشاة، ومسارات مخصصة للجري، توفر مجتمعة وحدات سكنية فسيحة متاحة للتملك الحر.

وتم تصميم المشروع الصديق للبيئة بطريقة تمنح الأولوية لسلامة قاطنيه، من خلال محدودية إمكانية وصول السيارات، إذ تم تخصيص المواقف للساكنين في الطابق السفلي.

ووفقاً للمجموعة، ستنطلق أعمال الإنشاءات في المشروع خلال عام 2019، وسيتم تطويره على مراحل عدة. ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى في غضون 30 شهراً من تاريخ بدء الأعمال الإنشائية.

وسيتضمن المشروع مجمعات سكنية مسوّرة، ومركز خدمات، ومركز تجزئة، خدمات «كونسيرج»، ومراكز رعاية أطفال، ومناطق اللعب والحدائق والمساحات المفتوحة، وصالات رياضة وحمامات سباحة، فضلاً عن جسر مشاة مكيف متصل مباشرة بـ«مدينة جميرا»، وممرات مظللة ومسارات للركض وركوب الدراجات.



مشروع «مدينة جميرا

ليفنج» يغطي

مساحة 3.85 ملايين

قدم مربعة.