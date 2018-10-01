«أبوظبي للأوراق المالية»: إدراج أسهم «ريم للاستثمار» في منصة السوق الثانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن إدراج أسهم «ريم للاستثمار» تحت الرمز «REEM» ضمن منصة السوق الثانية المخصصة لإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة، مشيراً إلى بدء التداول على أسهم «ريم للاستثمار» أمس.

وقال العضو المنتدب لـ«ريم للاستثمار»، عبدالحميد محمد سعيد، إن «إدراج الأسهم في سوق يتسم بالنمو والفاعلية كسوق أبوظبي للأوراق المالية سيعطي المزيد من الزخم لأعمال الشركة، ويمكنها من استكمال مسيرة النمو لدعم الاقتصاد المحلي مع مشاركة أوسع للمساهمين، واستمرار الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تقود التنمية المستدامة في المنطقة، كذلك العمل على تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «إدراج أسهم شركة ريم للاستثمار ضمن منصة السوق الثانية يؤكد مكانة السوق وجهة مفضلة للإدراج، ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة».