«دبي للاستثمار» تنجز 50% من إنشاءات «تلال مردف»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن إنجاز 50% من أعمال الإنشاءات في مشروع «تلال مردف»، الذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري التابعة لها.

وأكدت الشركة أن المشروع يحرز تقدماً كبيراً وفق الجدول الزمني المحدد، مع اكتمال ما نسبته 54% من العمل في «جناين أفنيو»، و50% في «نسايم أفنيو»، و12% في «الملتقى أفنيو».

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد محمد السلامي: «تسير أعمال البناء في (تلال مردف) وفق الموعد المحدد، مع الحرص على ضمان أعلى معايير الجودة التي يتوقعها منا سكان ومستثمرو المشروع»، لافتاً إلى أن «تلال مردف» مشروع فريد من نوعه، وتم تعزيزه بأفضل المرافق.

يشار إلى أن «تلال مردف» مشروع متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية والتجزئة، كما أنه الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً. ويغطي المشروع مساحة مليون قدم مربعة. كما يضم فندقاً من فئة أربع نجوم من «ميلينيوم للفنادق والمنتجعات»، يوفر 116 غرفة و128 شقة فندقية ومساحات للتجزئة، إضافة إلى مستشفى يوفر 230 سريراً و1500 شقة سكنية.

ويوفر «تلال مردف» للمستثمرين خطط دفع مرنة بأسعار خاصة، إذ تبدأ أسعار الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة من 999 ألف درهم.