«ناسداك دبي»: 4 إدراجات متعددة العملات من «موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، بأربعة إدراجات متعددة العملات من شركة موانئ دبي العالمية، التي تضم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وثلاثة سندات تقليدية بقيمة مليار دولار، و750 مليون يورو، و350 مليون جنيه إسترليني على الترتيب.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن قيمة الإدراجات الأربعة معاً، تبلغ نحو 3.3 مليارات دولار، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك والسندات الحالية من قبل«موانئ دبي العالمية» في «ناسداك دبي» بالمنطقة إلى 6.75 مليارات دولار، ما يجعل الشركة أكبر جهة إصدار للصكوك والسندات من حيث القيمة في «ناسداك دبي».

وتؤكد أحدث إدراجات الصكوك دور دبي كأكبر مركز عالمي لإدراجات الصكوك من حيث القيمة. وتتميز «ناسداك دبي» بتقديم بنية تحتية فعالة لإدراجات الصكوك في بيئة تنظيمية عالمية المستوى لكل من «موانئ دبي العالمية» وجهات إصدار الصكوك والسندات التقليدية الأخرى.