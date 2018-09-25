«الاتحاد العقارية» تسلم «أويا ريزدنس» بكلفة 450 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت شركة الاتحاد العقارية، المطور الرئيس لمنطقة «دبي موتور ستي»، تسليم أحدث مشروعاتها «أويا ريزدنس» في «دبي موتور سيتي» بكلفة بلغت 450 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن المشروع يمتد على مساحة 184 ألف قدم مربعة وتحتوي مرافقه على طابق أرضي وخمسة طوابق علوية تتضمن 269 وحدة سكنية.

وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في «الاتحاد العقارية»، أحمد يوسف خوري، إن «مشروع (أويا ريزدنس) يمثل رؤية الشركة الاستراتيجية المتجددة والرامية إلى الارتقاء بجودة الوحدات السكنية ومشروعات التجزئة في السوق المحلية، وضمان تحقيق قيمة أكبر للسكان والعملاء على حد سواء».

وأشار إلى أنه من شأن تسليم المشروع أن يمهد الطريق أمام المرحلة الثانية من منطقة «دبي موتور سيتي» والنمو المرافق للأحياء المحيطة بالمشروع.

يشار إلى أن المشروع الجديد يتمتع بتصميم فريد يجذب الانتباه ويحتل موقعاً استراتيجياً في قلب «دبي موتور سيتي»، وقد استوحي تصميمه من المفاهيم الجمالية اليونانية ويستقي بعض اللمسات من الجزر المنتشرة في الجزر الأوروبية، ويعد أحدث إضافة إلى محفظة مشروعات «الاتحاد العقارية».