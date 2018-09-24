«نخيل» تُرسي عقد تشييد «أبراج التنين» بكلفة 713 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، عقداً لتشييد مشروع «أبراج التنين»، المجمع الجديد في «مدينة التنين»، الذي يضم برجين سكنيين، وتبلغ الكلفة الإجمالية 713 مليون درهم.

وأوضحت «نخيل» في بيان، أنها منحت عقداً بقيمة 552 مليون درهم لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وستبدأ أعمال تجهيز الموقع مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال عام 2021.

وأفادت «نخيل» بأنها ستطرح شقق «أبراج التنين» للبيع الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض المشروع في معرض «سيتي سكيب غلوبال» إلى جانب مجموعة أخرى من مشروعات الشركة.

وسيضم مشروع «أبراج التنين»، المتصل مباشرة مع «سوق التنين»، برجين سكنيين، يتألف كل واحد منهما من 37 طابقاً، يضمان شققاً مكونة من غرفة وغرفتي نوم، إضافة إلى طابقين مخصصين للتجزئة، وأربعة طوابق لمواقف السيارات، فضلاً عن «كلوب هاوس» يقع في الطابق السادس، يضم مسبحاً، ومطعماً، وصالة للألعاب الرياضية.

ويعتبر مشروع «أبراج التنين» عنصراً أساسياً في توسعات «نخيل» المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة والسكن في «مدينة التنين».