10.5 %نمواً في عدد نزلاء منشآت أبوظبي الفندقية خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 10.5% خلال أغسطس 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن هذا الأداء الإيجابي اعتمد على النمو الكبير في عدد النزلاء من معظم الأسواق الرئيسة.

ووفقاً للدائرة، فإن نتائج أغسطس تؤكد الزخم السياحي المصاحب الذي قدمه «موسم صيف أبوظبي»، لتمضي الإمارة قدماً نحو تجاوز عدد النزلاء القياسي المُسجل في العام الماضي، والذي بلغ نحو خمسة ملايين نزيل.

واستقبل 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في أبوظبي 477 ألفاً و606 نزلاء خلال أغسطس، بزيادة تبلغ 45 ألف نزيل عن الشهر ذاته من العام الماضي.

وبصورة عامة، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليجاوز إجمالي عدد النزلاء 3.31 ملايين نزيل فندقي.

وبحسب البيانات، حافظت الصين على صدارتها لقائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء الصينيين بمنشآتها الفندقية، والذي ارتفع بنسبة 9% تقريباً خلال أغسطس، وبما يزيد على 13% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وجاءت الهند في المركز الثاني مع نمو عدد النزلاء الهنود بنسبة 22%، بينما ازداد عدد النزلاء السعوديين للشهر الثالث على التوالي، بنسبة نمو 24% في أغسطس، و6.1% في الفترة من يناير إلى أغسطس 2018.

واستمرت السوق الأميركية في أدائها القوي مع زيادة عدد النزلاء من الولايات المتحدة بنسبة 35% خلال أغسطس، و26% في الأشهر الثمانية الأولى. وسجل عدد النزلاء من المملكة المتحدة نمواً بنسبة 3.6%، وبنسبة 8% منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش، إن هذه النتائج تعزز ثقتنا بتسجيل نتائج سنوية قياسية مجدداً، لافتاً إلى أن «موسم صيف أبوظبي»، الذي أقيم في الفترة من يونيو حتى أغسطس 2018، أسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الأشهر الثمانية الأولى.

وتابع: «حققنا نمواً بنسبة تبلغ نحو 6% تقريباً في عدد النزلاء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. ونركز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للعام 2018، ونسير بخطوات ثابتة نحو تقديم مستويات قياسية على مختلف مؤشرات الأداء».