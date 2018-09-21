دبي تستضيف معرض تكنولوجيا صناعة الضيافة ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أمس، عن شراكتها مع مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2018».

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيُقام المعرض يومَي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل، في مدينة جميرا بدبي، بتنظيم وإشراف مشترك من شركتَي «هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز» و«ناسيبا».

وسيتيح المعرض للمشترين فرصة للتعرف على الشركات الرائدة ذات الخبرة العالمية في توفير الحلول التكنولوجية بقطاع الضيافة.

وقال رئيس المجلس الاستشاري للمعرض، لوران إيه. فوافنيل، إن «التكنولوجيا أسهمت في إحداث تحول هائل في قطاع الضيافة عالمياً، ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة مع إيجاد المزيد من الفرص».