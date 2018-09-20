مراكز ووجهات سياحية في دبي تقدم خصومات كبيرة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تقدم العديد من مراكز التسوق، وأبرز الوجهات السياحية، والحدائق الترفيهية في دبي مجموعة من العروض الترويجية الخاصة بالأشقاء السعوديين، ضمن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 88 ، ليستمتعوا بقضاء إجازة ممتعة وسعيدة فيها، وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية.

وتشمل العروض الترويجية خصومات على تذاكر الدخول، وكتيبات التخفيضات لمجموعة من المحلات التجارية، هذا إلى جانب ما تقدمه الفنادق من عروض خاصة بهم، حيث تتكامل هذه الخصومات مع الفعاليات الأخرى التي تقام في أرجاء دبي خلال هذه الفترة، والتي من بينها حفلات غنائية، وفقرات تراثية، وعروض ترفيهية، وأنشطة مختلفة.

وفي ما يلي مجموعة من العروض الترويجية المقدمة للأشقاء السعوديين:

·يمكن للزوّار السعوديين الذين يزورون دبي مول الحصول على كتيب الخصومات، الذي يتضمن تخفيضات وعروض مختارة من 101 محل، علما بأن العرض يستمر حتى 23 سبتمبر، ويمكن استخدام الخصومات حتى 31 ديسمبر 2018. بالإضافة إلى الحصول على خصم قدره 50% لدخول دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وتخفيض بقيمة 50% على تذاكر الدخول إلى كيدزانيا ، وحلبة دبي للتزلج على الجليد.

·وتقدم مجموعة إعمار للترفيه عروضا ترويجية بنصف السعر في الفترة من 20 حتى 23 سبتمبر مع خصم قدره 50% للمواطنين السعوديين في ريل سينما في دبي مول ودبي مارينا مول.

·يستطيع السعوديون في اليوم الوطني السعودي التمتّع بخصم قدره 20% على تذاكر الصعود لمنصات المشاهدة في قمة برج خليفة، في الطابقين 124 و 125. بالإضافة إلى جولة حصرية مجانية في الطابق 148 (سكاي-هاي) مع وجبات ومشروبات خفيفة مجانية، وذلك بمجرد أن يظهروا بطاقة الهوية السعودية للإدارة قبل دخولهم.

·وتتوفر خصومات كبيرة في آي إم جي عالم من المغامرات التي تقدم للزوار السعوديين خصماً قدره 20% على تذاكر الدخول وذلك من 21 حتى 23 سبتمبر، وبالتالي الاستمتاع بالألعاب المشوقة وأماكن التسلية المميزة بشخصيات "كرتون نتورك" الكلاسيكية وأبطال مارفل يونيفيرس، ناهيك عن الديناصورات والمطاعم والسينما، والعديد من أماكن التسلية الأخرى.

• كما تقدم دبي باركس آند ريزورتس التي تضم موشنجيت دبي، وليغولاند دبي ، وحديقة ليغولاند المائية و بوليوود باركس دبي عروضاً وخصومات بهذه المناسبة أيضاً – اشتري أربع تذاكر واحصل على الخامسة مجاناً.

• محبو الأفلام مدعوون لزيارة موشنجيت دبي التي تستقبل نجوم أفلام وشخصيات الكرتون المحببة لدى الجميع. وتستضيف عرض فيلم The Trolls من 23 حتى 29 سبتمبر، مع فرصة لقاء الشخصيات المفضلة "بوبي" و"برانش". بالإضافة إلى عرض نينجاغو نينجاز NINJAGO® Ninjas في ليغولاند® دبي LEGOLAND® Dubai من 19 حتى 29 سبتمبر.

• الصغار أيضاً مدعوون للمشاركة ببرنامج "كن نينجا" في أكاديمية تدريب النينجا في إيميجنيشن IMAGINATION في ليغولاند® دبي LEGOLAND® Dubai لإكمال 7 مهام ممتعة. بالإضافة إلى الفيلم القصير بتقنية الـ (D4) نينجاغو ماستر NINJAGO® Master والذي سيعرض يومياً في استوديوهات ليغو® LEGO® Studios اعتباراً من 21 سبتمبر.

• كما يمكن لزوار بوليوود باركس دبي الاستمتاع بمغامرات الواقع الافتراضي مع نجوم بوليوود المفضلين لديهم.

• وتشمل العروض الكبرى عرض لابيرل للمقيمين في فنادق V ، وحبتور بالاس، و هيلتون في الحبتور سيتي، حيث يمكنهم دخول العرض بنصف السعر عند شراء التذاكر ابتداءً من 14 سبتمبر لحضور العروض المقامة بين 18 و29 سبتمبر 2018