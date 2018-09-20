170 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد «إكسبو 2020 دبي» بأن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض الدولي، بلغ حتى الآن 170 دولة.

وأكدت اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، خلال اجتماع بحثت فيه التطورات وأحدث المستجدات، أن «إكسبو 2020 دبي» في طريقه لأن يكون إحدى أكثر نسخ الحدث العالمي شمولية وجذباً للمشاركات الدولية.

إلى ذلك، تم الكشف، أمس، عن تصميم ومفهوم الجناح الألماني الذي سيحتضنه «إكسبو 2020 دبي»، والذي تبلغ كلفته أكثر من 213 مليون درهم (50 مليون يورو)، ويمتد على مساحة 4500 متر مربع.

أحدث التطورات

وتفصيلاً، عقدت اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، بحضور أعضاء اللجنة، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة، محمد إبراهيم الشيباني، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي العضو المنتدب والمدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والدكتور سلطان الجابر، ومطر الطاير، وعبدالله المري، وخليفة الزفين، وهلال المري، ومحمد العبّار، والمهندس داود الهاجري.

وأوضح «إكسبو 2020 دبي» في بيان، أمس، أنه تم خلال الاجتماع بحث أحدث التطورات وسير العمليات في مجال الإنشاءات بموقع المعرض، وأحدث المستجدات المتعلقة بملف المشاركات الدولية وكل الجوانب الأخرى ذات الصلة بالحدث الدولي المرتقب.

مشاركات دولية

كما جرى خلال اللقاء استعراض المشاركات الدولية في «إكسبو»، وتوضيح أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن زاد على 170 دولة، وتم التأكيد على أن «إكسبو 2020 دبي» في طريقه لأن يكون إحدى أكثر نسخ الحدث العالمي شمولية وجذباً للمشاركات الدولية.

وقدم مكتب «إكسبو» عرضاً لما تم إنجازه على صعيد سير العمليات الإنشائية في موقع «إكسبو 2020»، مع التأكيد على أن أعمال الإنشاء تسير وفقاً لما هو مخطط له وبحسب الجدول الزمني المعد سلفاً.

وتضمن اللقاء الذي عُقد في مقر «إكسبو 2020 دبي» بجبل علي، عرضاً من المجلس الوطني للإعلام تناول تقدّم الإنجاز في أعمال الإنشاءات بالجناح الوطني لدولة الإمارات.

وأكد سلطان الجابر، وفريق العمل المشرف، على أن التركيز حالياً ينصبّ على محتوى جناح دولة الإمارات «مفهوم التواصل»، الذي يتناول استعراضاً لماضي دولة الإمارات والحاضر المشرق، ويستشرف المستقبل. وخلال الاجتماع جرى استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في جناحَي التنقل والاستدامة، اللذين تتولى الإشراف عليهما شركة إعمار العقارية، وهما جناحان يكملان، مع جناح الفرص، الموضوعات الثلاثة الرئيسة التي يتبناها «إكسبو 2020 دبي».

الجناح الألماني

من جهة أخرى تم، أمس، الكشف عن تصميم ومفهوم الجناح الألماني الذي سيحتضنه «إكسبو 2020 دبي»، خلال حفل خاص بهذه المناسبة أقيم في دبي بحضور، السفير الألماني لدى الدولة، إرنست بيتر فيشر، والمفوض العام للجناح الألماني في «إكسبو 2020 دبي»، ديتمار شميتس، والمدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي.

وتبلغ كلفة الجناح الألماني في «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 213 مليون درهم (نحو 50 مليون يورو)، ويمتد على منطقة خصصت له، مساحتها نحو 4500 متر مربع، ليكون بذلك واحداً من أكبر أجنحة البلدان المشاركة في الحدث.

وأثناء زيارة الجناح، سيحظى كل زائر بتجربة مخصصة يقدمها نظام المساعد الذكي «IAMU»، الذي سيكون مرافقاً غير مرئي يصطحبهم في رحلتهم عبر الجناح، ويقدم لهم معلومات مفيدة. وسيشهد «إكسبو 2020 دبي» الكشف عن تقنية «IAMU» المتطورة للمرة الأولى على الإطلاق.

منصة مثالية

وقال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، إن «الجناح الألماني سيوفر منصة مثالية تتيح للزوار اكتساب الكثير من المعرفة واستكشاف آفاق الاستدامة، وخوض تجربة ممتعة في الوقت نفسه».

وأوضح العلي أن هناك 10 آلاف مقيم ألماني في الدولة، فيما استقطبت الإمارة 302 ألف سائح من ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ12% خلال الفترة نفسها من 2017.

من جهته، قال السفير الألماني في الدولة إن جناح بلاده في «إكسبو» يهدف إلى تقديم تجربة مبهرة لزواره على غرار ما تهدف إليه مراكز إسعاد المتعاملين في حكومة الإمارات، مؤكداً «أهمية الحدث باعتباره ملتقى لملايين الناس من مختلف أنحاء العالم».

حرم جامعي

سيتم تشييد الجناح الألماني، الذي صممته شركة «فاكت آند فيكشن»، التي تتخذ من مدينة كولونيا مقراً، وشركة «لافا» للهندسة المعمارية من برلين، في منطقة الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي».

وسيتميز الجناح بتصميم «تركيبي» على هيئة حرم جامعي يتألف من وحدات منفصلة تتقاطع في ردهة فسيحة تضم مسرحاً ومطعماً، ليقدم بذلك صرحاً فنياً مذهلاً يجسد المفهوم الرئيس للجناح.

4500

متر مربع مساحة الجناح الألماني في «إكسبو 2020 دبي».