«الاقتصاد»: إطلاق مبادرة «مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق مبادرة «مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل»، واعتماد تشكيل المجلس رسمياً، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان المنصوري. وقال المنصوري إن «المبادرة انطلقت من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تستهدف (بناء تنمية تستشرف المستقبل وتحقق سعادة المجتمع ويقودها الشباب)، يتطلع فيها الشباب إلى أن يكونوا نواة اقتصاد وطني، يرتكز على طاقات شباب الوطن وينتهج الابتكار لتحقيق الريادة في المستقبل، ويشمّرون عن سواعدهم لتحقيق طموحاتهم». من جهتها، رحبت وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي، بهذه المبادرة، وأكدت أهميتها في تعزيز دور الشباب في قيادة وصياغة اقتصاد المستقبل.

ويضم المجلس في عضويته تسعة أعضاء يمثلون الجهات المشاركة فيه، هم: حمدة الزرعوني، وماجد النقبي، وشيخة الكتبي، وعمار المعيني، وطلال بن مسعود، وحمدة العماني، وعبير الكرمستجي، وفاطمة فرحان، وحمد العوضي.