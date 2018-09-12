6 مطاعم استثنائية في دبي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحتضن دبي الآلاف من المطاعم التي تقدم أطباقاً من مختلف الثقافات حول العالم، ويوفر بعضها تجارب سياحية استثنائية، تعرف إليها:

«أتموسفير»

يقع مطعم «أتموسفير» في الطابق 122 من برج خليفة، ويحمل المطعم رقماً عالمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، نظراً لكونه المطعم الأعلى ارتفاعاً فوق سطح الأرض. يزيّن مطعم «أتموسفير» تصاميم داخلية أنيقة وعصرية، تتيح للضيوف الاستمتاع بالمأكولات المشوية المعاصرة.

«أوسيانو»

يتميز مطعم «أوسيانو» بطابعه الرومانسيّ في فندق «أتلانتس النخلة»، ويمكن للزائر أن يستمتع بمشاهدة 65 ألف صنف من الحيوانات البحريّة بجوار طاولته أثناء تناوله وجبته. تذوّق المأكولات البحريّة المستوحاة من المائدة الكتالونيّة، واختبر نكهات فريدة تحت أضواء الثريّات السّاطعة، ومتّع نظرك بإطلالات خلاّبة على حوض الأسماك «أمبسادور لاغون».

«المحارة»

يرحّب مطعم «المحارة»، في فندق برج العرب، بزوّاره ليأخذهم في رحلة إلى قاع البحر، ويحتلّ المطعم حوضاً مائي الجدران من الأرض حتى السقف، ويتدلّى على شكل قناطر فوق الطاولات، وتم تصميم تجارب العشاء خصيصاً لتوفر للزوار ما يتمنونه للانغماس في تجربة رومانسية لتناول الطعام في غرف طعام خاصة، توفر أجواء حصرية تمزج بين البيئة البحرية الفريدة والهدوء والخصوصية.

«بيرشيك»

يقع مطعم «بيرشيك» الفريد على طرف رصيف خشبي مطل على «الخليج العربي»، ضمن مبنى مستوحى من الطراز المعماري العربي، مع باحة خارجية فسيحة. ويعتبر المطعم وجهة مثالية لقضاء أمسية رائعة، إذ يتميز بمأكولاته البحرية التي تقدم في أطباق بسيطة لا تخلو من اللمسات العصرية. ويتم استخدام أفضل المكوّنات الموسمية المطهوة بعناية لإعداد أطباق رائعة مثل «كارباتشيو التونة»، والمحار المقشّر الطازج، وسمك القاروس المقلي.

«الحظيرة»

لا شك أن هناك مزيداً من المتعة والجمال في هذه البقعة التي تقع في الهواء الطلق بين كثبان الصحراء أكثر من مجرد تناول الطعام هناك. يحظى هذا المطعم بموقع متميز في «منتجع باب الشمس»، وهو مجمع مبنيّ على طراز الحصن العربي التقليدي. يمكنك المشاركة في بوفيه يتضمن العديد من أصناف الطعام، والتمتع بمشاهدة عروض الصيد بالصقور، والموسيقى الحية، وتجول رسامي الحناء خلال تناول العشاء.

«تشيل آوت»

إذا كنت تبحث عن مغامرة خلال الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، فإنه يمكنك الاسترخاء في مقهى «تشيل آوت» في «تايمز سكوير» شارع الشيخ زايد، والجلوس على كراسي ثلجية، في تجربة فريدة من نوعها، حيث تقضي وقتك مع الأصدقاء في مساحة من الثلج، تملأها مقاعد وطاولات ومجسمات جليدية تعرض أشهر معالم الإمارات، إلى جانب أنوار جليدية تصدر الألوان المضيئة والساحرة. وكل ما عليك هو ارتداء ملابس دافئة متوافرة في المكان، والتمتع بمشروبات منعشة، ومأكولات عربية وغربية شهية.