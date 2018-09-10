«اقتصادية عجمان» تستقبل شكاوى الغش التجاري عبر «التطبيقات»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مشروع استقبال شكاوى الغش التجاري، عبر تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي تقوم بها الدائرة، انطلاقاً من حرصها على حماية المستهلك، وحماية أصحاب العلامات التجارية، ومراقبة السلع والبضائع، بهدف تأمين الأسواق الاستهلاكية في الإمارة، واتخاذ مختلف الإجراءات الرادعة وفق القانون. وأفادت الدائرة في بيان أمس، أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء تقديم شكاوى العلامات التجارية على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة في اليوم.

وأكد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في «اقتصادية عجمان»، ماجد ناصر السويدي، استمرار الدائرة في بذل الجهود الحثيثة في سبيل حماية المستهلك، وحماية العلامات العالمية، وتقديم أرقى وأذكى الخدمات.