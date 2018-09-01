تداول 2.08 مليون عقد في بورصة دبي للذهب خلال أغسطس

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من 2.08 مليون عقد في أغسطس الماضي، بنمو نسبته 60% على أساس سنوي. وقد سجلت البورصة حتى الآن نمواً بنسبة %45 في حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة مع عام 2017.

وتفصيلا، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى حجم لتداولات "الروبية" الهندية في 13 أغسطس الماضي، وذلك بواقع 126 ألفا و55 عقداً. وفي نفس اليوم، وصل إجمالي حجم تداولات البورصة إلى 185 ألفا و630 عقداً بقيمة 4.17 مليارات دولار أميركي، في ثاني أعلى قيمة افتراضية يومية منذ تأسيس البورصة.

وأشارت البورصة في بيان أمس، إلى أنه في ظلّ التقلبات المستمرة في السوق، شهدت البورصة تداول أكثر من 2.08 مليون عقد في أغسطس الماضي، بنمو نسبته 60% على أساس سنوي. وسجلت البورصة حتى الآن نمواً بنسبة 45% في حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة مع عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: "حققت بورصة دبي للذهب والسلع أداءً استثنائياً في شهر أغسطس، وسجلت رقماً قياسياً لتداولات الروبية الهندية اليومية وواصلت تحقيق نمو كبير مقارنة مع عام 2017. وشهد الشهر الماضي أيضاً إنجازاً هاماً للغاية، حيث اتخذنا خطوة هامة للترويج للمنتجات المالية الإسلامية من خلال دخولنا في شراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. ونحن واثقون من أن هذه العلاقة ستزودنا بمنصة لإطلاق المزيد من الأدوات المالية الإسلامية بينما نسعى لجعل دبي مركزًا لنشاط الأسواق الإسلامية".

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد وقعت مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الشهر الماضي، حيث اتفق الطرفان على تبادل المعرفة وتعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة، والمساعدة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مع بورصة دبي للذهب والسلع على الترويج لعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة، بالإضافة إلى أي منتجات سلع أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية تقوم البورصة بتطويرها لاحقاً.

كما ساهم عقدا "كوانتو الروبية" الهندية، و"كوانتو" الذهب، في تعزيز أحجام التداول القوية للبورصة في شهر أغسطس الماضي، مسجّلين نمواً بنسبة %232، و89% على التوالي على أساس شهري.