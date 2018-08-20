10 إرشادات قبل استئجار منزل جديد

المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي

أفاد خبيران مختصان في قطاع العقارات بأن المستأجرين مطالبون بمعرفة واتباع عدد من الإرشادات قبل التوجه لاستئجار منزل جديد، حتى يحصلوا على فوائد من عملية الانتقال للمكان الجديد، وتجنّب التعرض لأية خسائر مالية أو التعرض لسوء اختيار المنزل.

وقال الخبير العقاري مدير شركة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، إن «بعض المستأجرين ينتقلون الى منازل جديدة لمجرد الاعجاب الظاهري بالمنزل، أو بالسعر المحدد له دون الدراسة الجيدة لعوامل الانتقال، وهو ما قد يعرضهم لاحقاً لبعض المشكلات، التي من الممكن تفاديها عبر بحث عدد من الارشادات تتعلق بضرورة احتساب كلفة الانتقال، وإجراء المقارنة السعرية بين المنزل الجديد والحالي، وغيره من المواقع، سواء المماثلة أو في مناطق أخرى».

من جهته، أوضح الخبير العقاري مدير العقارات في شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد تركي، أن «هناك عدداً من الإرشادات المهمة التي يجب أن يأخذها المستأجرون في الاعتبار عند التفكير في الانتقال إلى منزل جديد، ومن أبرزها مقارنة سعر الاستئجار مع التزامات المستأجر المالية، والتحقق من القدرة في الاستمرار على السداد، والعمل على معاينة المنزل بشكل جيد، ويفضل لو كان خلال فترة النهار، مع معاينة المنطقة المحيطة، والتحقق من توافر الخدمات وسهولة الخروج منها لموقع عمله».

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