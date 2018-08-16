%100 التزام الشركات المدرجة في «دبي المالي» بالإفصاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أن الشركات المدرجة المحلية العامة، سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2018، في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة. وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة المحلية والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي، التي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية، 65 شركة. في المقابل، علّق السوق التداول على أسهم المجموعة العربية للتأمين المدرجة بنظام الإدراج المزدوج، كما تم تعليق التداول على أسهم شركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية المدرجة كشركة مساهمة خاصة. ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها، وفقاً لمتطلبات الهيئة.

• 65 شركة مساهمة عامة وخاصة ومدرجة بالإدراج المزدوج في السوق، أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية.