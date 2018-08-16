2.8 مليون درهم أرباح «ماركة» في الربع الثاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت مجموعة «ماركة» إجمالي أرباح تشغيلية وصل إلى 2.8 مليون درهم (قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء)، للربع الثاني من عام 2018، مقارنة بخسائر تشغيلية سجلت في الفترة ذاتها من عام 2017، بلغت 48.6 مليون درهم، ليكون ذلك الربع الثاني خلال العام الجاري الذي تحقق فيه الشركة أرباحاً تشغيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة «ماركة»، خالد بن كلبان: «تعكس النتائج الإيجابية لهذا الربع ولعام 2018 حتى الآن، مدى التقدم الذي تحققه الشركة في برنامج إعادة الهيكلة، في ضوء التحديات في العامين الماضيين. ونجحت جهود فريق الإدارة في ترسيخ مكانة الشركة بشكل أقوى، قبل عملية إعادة هيكلة رأس المال، التي تم اقتراحها في وقت لاحق من هذا العام، وستسهم في تعزيز ثقة المساهمين إزاء مستقبل الشركة».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماركة»، بينوا لامونيري: «يركز فريق عمل (ماركة) على بناء أعمال تمتاز بالمرونة والقدرة على تحقيق الأرباح، وتكون مدعومة بثقافة تعتمد على الأداء. ومن شأن هذا الالتزام أن يؤدي الآن إلى تحقيق نتائج إيجابية، مثل الأرباح التشغيلية التي سجلناها للربع الثاني على التوالي».