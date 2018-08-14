239.7 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الواحة كابيتال» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2018، محققة أرباحاً صافية بمقدار239.7 مليون درهم، بنمو نسبة 31% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا النمو القوي، إلى حدٍ كبير، من التخارج الذي قامت به من حصتها في «الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة» في يونيو 2018، مؤكدة أنها حافظت على قوة ميزانيتها العمومية من خلال قدرتها العالية على تحقيق النقد، وثبات أداء عملياتها في مجال الاستثمارات الرئيسة، وإدارة الأصول.

وقال رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»، سالم راشد النعيمي، إن الشركة تمكنت من جديد من تحقيق نتائج قوية وإيجابية وعائداً جذاباً على حقوق المساهمين بلغت نسبته 7.2% في النصف الأول من عام 2018. مشيراً إلى أن فريق الإدارة بالشركة نجح في بناء مجموعة جيدة من الأنشطة الاستثمارية والتجارية المتنوعة.

وأضاف: «قمنا في السنوات الأخيرة بزيادة نسبة الأصول السائلة في محافظنا الاستثمارية، وعززنا من قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية جيدة».