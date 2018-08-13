«عزيزي» تطرح وحدات «عزيزي غراند» ابتداء من 390 ألف درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «عزيزي» للتطوير العقاري عن أسعار جديدة وخطة دفع مرنة لمشروعها «عزيزي غراند» في مدينة دبي الرياضية.

وبحسب العرض الجديد، تبدأ الأسعار من 390 ألف درهم مع خطة دفع 50/‏‏‏50، أي دفع 50% خلال فترة الإنشاء، و50% عند التسليم في يونيو 2020. وأكدت الشركة أنها تقدم كذلك رهون تمويل شهرية للمشترين المهتمين في المشروع.

ويتكون «عزيزي غراند» من 431 شقة سكنية (238 استوديو و140 شقة من غرفة واحدة، و53 شقة من غرفتين)، زودت جميعها بشرفات، في ما يتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ نحو 48.3 ألف متر مربع، ويمتاز بهندسة معمارية لأربعة أبراج تندمج مع بعضها في الطوابق العلوية في برج واحد. كما زوّد المشروع ببركتي سباحة وستة مصاعد بانورامية. ويقع المشروع على شارع «الفي» بالقرب من «دبي موتور سيتي» و«نادي إلس للغولف»، ومدرسة «فكتوريا هايتس» الابتدائية، وأكاديمية «جيمز براندنتون» الإعدادية، و«سيتي سنتر معيصم».

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة عزيزي»، مرويس عزيزي، إن الشركة تواصل تقديم أفضل تجربة من الخيارات المعيشية داخل مجمعات سكنية مثالية، كما تركز بشكل متزايد على تطوير أحياء حضرية معززة بالاستثمارات لإنشاء مجمعات مميزة.