فنادق محلية تطرح عروضاً ترويجية لاستقطاب العائلات خلال عيــد الأضحى

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

طرحت فنادق عاملة في السوق المحلية تخفيضات على أسعار الإقامة في الغرف والأجنحة الفندقية، إلى جانب عروض أخرى تشمل خدمات الطعام بنسب راوحت بين 20 و50%، وتستهدف العروض، العائلات خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال مديرون وعاملون في شركات للضيافة إن الفنادق ستشهد معدلات إشغال مرتفعة، مع مستويات الإقبال على الحجز، خصوصاً من أسواق دول الخليج، فضلاً عن السياحة الداخلية، وتسري معظم العروض في الفترة ما بين 21 و24 أغسطس الجاري.

وجهات فندقية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي بمجموعة إعمار للضيافة، أوليفييه هارنيش: «يمثّل عيد الأضحى المبارك مناسبة للقاء الأهل والأصدقاء في أجواء تظلّلها قيم المحبة والتآخي، وتعتبر وجهاتنا الفندقية المنضوية تحت مظلة علاماتنا التجارية الثلاث، خيارات مفضلة، سواء بالنسبة للمقيمين في المدينة الراغبين بتمضية عطلة محلية، أو للزوار القادمين من مختلف أرجاء المنطقة والعالم».

وأضاف: «تشهد فنادقنا، التي تواصل تحقيق معدلات إشغال تتفوق على ما هو سائد في القطاع، إقبالاً كبيراً خلال عطلة عيد الأضحى، مع باقة من الخيارات الترفيهية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الصحية، علاوةً على مواقعها الحيوية التي يسهل الوصول منها إلى أهم وجهات السياحة والترفيه في دبي». وتابع هارنيش: «العروض التي أطلقناها تتضمن أسعاراً خاصة على الإقامة، إضافة إلى باقات ترويجية أخرى».

إلى ذلك، قال نائب الرئيس للمبيعات في «فنادق روتانا»، ديكلان هارلي: «تحظى دولة الإمارات بشعبية كبيرة في المشهد السياحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك نظراً للأنشطة المتنوعة والوجهات الترفيهية التي توفرها للمسافرين وعائلاتهم». وأضاف أن «دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على الجزء الأكبر من حجوزات الفنادق خلال عطلة العيد».

عروض مميّزة

بدوره، قال المدير العام لفندق «دانات منتجع جبل الظنة»، كيفن لولس: «(الفندق) يقدم عرضاً مميزاً لقضاء عطلة عيد الأضحى، حيث تبدأ الأسعار بـ649 درهماً لليلة شاملة الإفطار، وتشمل باقة العيد العائلة المؤلفة من شخصين بالغين وطفلين، وهي سارية من 16 وحتى 25 أغسطس الجاري، أما بوفيه الغداء فهو بسعر 150 درهماً للشخص الواحد مع دخول مجاني للشاطئ وحوض السباحة».

من جهته، قال مدير عام فندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «(الفندق) يقدم عرض العيد للعائلات المؤلفة من أربعة أشخاص (شخصان بالغان وطفلان) للإقامة في أجنحته الفندقية التي تضم غرفتين وثلاث غرف نوم خلال عيد الأضحى المبارك، ويقدم لها خصومات تزيد على 35% على أفضل سعر متوافر، وستحصل العائلة أيضاً على خصم 15% على المأكولات والمشروبات التي تقدم في مطعم (كافيه سوسايتي)، فيما سيحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من ثمانية أعوام على الطعام والشراب مجاناً، أما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثماني و12 سنة، فسيحصلون على خصم بنسبة 50% على وجباتهم».

وأضاف العوا: «تسري عروض عيد الأضحى بين 21 و24 أغسطس الجاري».

خدمات الطعام

في السياق نفسه، قال مدير عام فندق «كوبثورن دبي»، جلين نوبس: «الفندق طرح عرضاً خاصاً على خدمات الطعام للغداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بسعر 99 درهماً، فيما سيحظى الأطفال تحت سن 12 عاماً على خصم 50%، ويتضمن العرض الدخول إلى المسبح». وأضاف «شهد الفندق زيادة في نسب الإشغال بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل في المتوسط إلى 85%».

من جانبه، قال مدير عام فندق «شاطئ الراحة»، كمال زياتي: «(الفندق) طرح عرضاً يسري بين 21 و24 أغسطس الجاري، ويقدم للزوار عدداً من الأنشطة التي تجمع أفراد العائلة مع بعضهم، ويبدأ العرض بـ525 درهماً، ويشمل الإقامة في غرفة (ديلوكس) لشخصين بالغين وطفلين، بالإضافة إلى وجبة الإفطار ودخول مجاني إلى مرافق الفندق الترفيهية». وأضاف: «خلال العيد، سيحصل الزوار على خصم 20% على فاتورة المطاعم خلال إقامتهم». في سياق متصل، قال مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي»، شريف مدكور، إن «الفندق يقدم باقة خاصة للاستمتاع بعطلة العيد تشمل غرفة وبوفيه الإفطار، وغداء مبكر في مطعم (تشانلز)، ابتداء من 425 درهماً، كما يوفر الفندق خدمة النقل المجانية إلى مراكز التسوق الرئيسة». وأشار إلى أن الفنادق تشهد سباقاً محموماً حالياً لإطلاق باقات وعروض جديدة لجذب السياحة الداخلية، وكذا السياحة الخليجية والعربية، خلال عطلة العيد. وتوقع مدكور أن تكون هناك نسب إشغال مرتفعة خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بدعم من الزيادة الملحوظة في نسبة السياحة الداخلية، بجانب استقطاب السياحة الخليجية لقضاء العيد في دبي.

عروض متنوّعة

طرح فندق «الحبتور غراند» خصومات بنسب تصل إلى 10% على الإقامة الفندقية للحجز خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري مع عروض خاصة على وجبات الطعام تبدأ من 179 درهماً، أما عرض «منتجع ونادي الحبتور بولو»، فيشمل الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ لشخصين مع الإفطار وقائمة عشاء بسعر 700 درهم لليلة الواحدة، مع توفير على الإقامة للحجز خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري.

وتبدأ أسعار الغرف في فندق «باب القصر» لعطلة العيد من 599 درهماً للغرفة الواحدة، لليلة واحدة، شاملة وجبة إفطار مجانية ووجبة غداء العيد الاحتفالية، بالإضافة إلى عرض خاص على وجبات العشاء بقيمة 70 درهماً للشخص الواحد، للإقامة من 22 إلى 24 الجاري.

وطرح فندق «كراون بلازا ديرة» عرضاً على خدمات المطاعم يشمل خصماً بنسبة 30%، و10% على أفضل سعر متوافر للإقامة الفندقية.