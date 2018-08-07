«غرفة أبوظبي» تعفي أصحاب العضويات المتأخرة منذ 24 شهراً وأكثر من غرامات التأخير

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قراراً بإعفاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي من جميع رسوم غرامات التأخير عند تجديد عضوية الانتساب لـ«غرفة أبوظبي»، وذلك للمنشآت التي انتهت عضويتها منذ 24 شهراً فأكثر، وإعطائها فرصة لتصحيح أوضاعها حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد المدير العام لـ«غرفة أبوظبي»، محمد هلال المهيري، أن القرار يأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي نفذتها الغرفة خلال عام 2018 بمناسبة «عام زايد»، وتجاوباً مع مبادرات أطلقتها جهات ومؤسسات في الدولة بموجب التوجهات الحكومية لدولة الإمارات نحو خفض كلفة بيئة الأعمال. وأضاف أن قرار الإعفاء يعكس مدى التجاوب السريع للمؤسسات الداعمة للقطاعات الاقتصادية في أبوظبي، وفي مقدمتها غرفة أبوظبي، مع حزمة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي من ضمنها تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، وخفض كلفتها، وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات، وذلك للمساهمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

ودعا المهيري الشركات والمؤسسات المنتسبة لـ«غرفة أبوظبي» والراغبة في تعديل أوضاعها المتأخرة إلى الاستفادة من الإعفاء والتقدم بطلب لذلك قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، كي يشملها القرار، وحتى تتمكن من مزاولة نشاطها الاقتصادي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بالإمارة.