15 مليار درهم فاتورة العلاج الطبي في الإمارات خلال 2017

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر التقرير السنوي لهيئة التأمين لعام 2017 أن إجمالي المطالبات المدفوعة والمتكبدة في قطاع التأمين الصحي بلغ 15 ملياراً و129 مليوناً و64 درهماً، من إجمالي الأقساط المكتسبة، فيما بلغ قيمة المطالبات المدفوعة لقطاع السيارات 5 مليارات و484 مليوناً و821 درهماً.

وأوضح التقرير، أن إجمالي المطالبات المدفوعة في جميع فروع التأمين خلال العام الماضي 37 مليار و491 مليوناً و820 درهماً.

وتفصيلاً، بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2017 ما مجموعه 44.8 مليار درهم مقارنة مع ما مجموعه 40 مليار درهم لعام 2016 وبنسبة نمو بلغت 12%.

وبلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ما مجموعه 15.6 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 11.6 مليار درهم وبنسبة 74.4% وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 4 مليارات درهم وبما نسبته 25.6%.

كما بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ما مجموعه 9.8 مليارات درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 2.1 مليار درهم وبنسبة 21.4%، وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 7.7 مليارات درهم وبما نسبته 78.6%.

فيما بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي ما مجموعه 19.4 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 14.4 مليار درهم وبنسبة 74.2% وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 5 مليارات درهم وبما نسبته 25.8%.

وبالنسبة للتأمين الصحي، فقد بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة والمتكبدة 15 ملياراً و129 مليوناً و64 درهماً، من إجمالي الأقساط المكتسبة، فيما بلغ قيمة المطالبات المدفوعة لقطاع السيارات 5 مليارات و484 مليوناً و821 درهماً من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة في جميع فروع التأمين خلال العام الماضي 37 مليار و491 مليوناً و820 درهماً.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع لعام 2017 ما مجموعه 60.7 مليار درهم مقارنة مع ما قيمته 52.5 مليار درهم لعام 2016 وبزيادة قيمتها 8.2 مليارات درهم وبنسبة نمو 15.6%.

وبلغ اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2017 ما مجموعه 4.2 مليارات درهم، مقارنة مع ما مجموعه 3.7 مليارات درهم لعام 2016 وبزيادة مقدارها 508 ملايين درهم وبنسبة زيادة 13.5%.

وارتفع اجمالي موجودات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل الى 103.9 مليارات درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 60% مقارنة مع 89.9 مليار درهم في نهاية عام 2016. وعلى صعيد المطلوبات، فقد ارتفع اجمالي مطلوبات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل الى 79.9 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 53% مقارنة مع 69.4 مليار درهم في نهاية عام 2016.