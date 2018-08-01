2.4 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال النصف الأول من 2018

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشفت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي أن عدد نزلاء فنادق الإمارة سجل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليون نزيل، بنمو قدره 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الدائرة في مؤتمر صحافي، عقدته أمس، أن أبوظبي سجلت نمواً قدره 6% في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال يونيو 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتنجح بذلك في استقطاب 339 ألفاً و592 نزيلاً، بزيادة تبلغ 19 ألف نزيل مقارنة بيونيو 2017، مدعوماً بالارتفاع الكبير في عدد الزوار من السعودية والولايات المتحدة.

وبحسب البيانات، فقد وصلت الإيرادات الكلية لـ162 فندقاً في الإمارة توفر 31.54 غرفة خلال النصف الأول إلى 2.65 مليار درهم، في ما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية نحو 342 درهماً.

وارتفعت نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% في النصف الأول من عام 2018، مقارنة بنحو 70% في الفترة المقابلة من عام 2017.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش، إن الإحصاءات تعكس الأداء القوي والمستقر لقطاع السياحة منذ مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن أبوظبي شهدت نمواً جاوز 5% في النصف الأول من العام الجاري، إذ حظيّت خريطة المنتجات والمعالم السياحية في العاصمة الإماراتية بزخم إضافي بافتتاح المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة «ياس».

تنويع المنتجات

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة في الدائرة، سلطان الظاهري، إن الدائرة تعمل حالياً على تنويع القطاع السياحي في الإمارة، عبر إضافة مزيد من الوجهات، بهدف زيادة أعداد الزوار، وتحسين تجربة السياح وزيادة معدل إقامتهم.

وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين أن النصف الثاني من عام 2018 يعتبر الموسم السياحي التقليدي في أبوظبي، الذي يشهد زيادة مطردة في عدد الزوار، بالتزامن مع احتضان مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية، مثل «مهرجان أبوظبي للمأكولات»، و«فن أبوظبي»، و«سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1».

وأكد الظاهري أن الدائرة ستركز جهودها على جميع الأسواق الرئيسة المستهدفة خلال النصف الثاني من العام، بهدف المحافظة على استمرار ارتفاع أعداد الزوار، مع السعي إلى استقبال مزيد من الزوار والنزلاء.

فعاليات مقبلة

ولفت إلى أن الدائرة تستهدف في الفترة المقبلة مجموعة من الفعاليات السياحية والمعارض الضخمة، إذ من المقرر أن يعقد في سبتمبر المقبل معرض «سي بي إتش آي» العالمي للأدوية، فضلاً عن «مؤتمر جمعية القانون الدولي» في نوفمبر، وجولة «تي إي زي» العالمية لأعياد الميلاد، ومؤتمر التواصي العالمي لشركة «إي إي إي إي» في ديسمبر 2018.

وذكر أن العام المقبل سيشهد فعاليات ضخمة، منها اجتماع لأفضل شركات تنظيم الرحلات العربية للمغامرات في فبراير، والأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية الصيفية في مارس، ومؤتمر الجمعية الدولية لأوراق الأطفال – آسيا في مايو، ومؤتمر الطاقة العالمي، والمؤتمر العالمي 49 للصيدلة والعلوم الصيدلانية في سبتمبر، والمؤتمر العالمي للطرق، والمؤشر العالمي للبكالوريا الدولية لمنطقة شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط في أكتوبر.

السعوديون والأميركيون

شكل الزوار السعوديون والأميركيون ركيزة أساسية للزيادة في عدد النزلاء خلال يونيو 2018، الذي تزامن مع شهر رمضان، إذ ارتفع عدد النزلاء السعوديين بنسبة 57%، والنزلاء الأميركيين بنسبة 27%، مقارنة بيونيو 2017.

وامتدت توجهات النمو إلى الأسواق السياحية الرئيسة، وفي مقدمتها الهند التي ازداد عدد النزلاء من مواطنيها بنسبة 3.7% خلال يونيو، ليتجاوز 29.9 ألف نزيل، وبنسبة 19% خلال النصف الأول من 2018. كما ارتفع عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 14.5% خلال يونيو، وبنسبة 12.9% خلال النصف الأول.

وحققت المناطق الثلاث في الإمارة نمواً في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال يونيو 2018، بنسبة بلغت 5.6% في أبوظبي، و7.6% في منطقة العين، و15.3% في منطقة الظفرة، بينما ارتفعت مستويات الإشغال الفندقي بنسبة 6.4% و8.5% و22.2% في المناطق الثلاث على الترتيب.